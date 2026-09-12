Por: ENCAJAGAMER

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La transición hacia la nueva generación de la gran N está tomando forma. Durante su último Nintendo Direct, la compañía nipona reveló un robusto y diverso catálogo de títulos que aterrizarán en la Nintendo Switch 2 y su predecesora, demostrando que la nueva consola no se quedará corta en exclusivas ni en apoyo de Third Parties.

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Los gigantes de la casa: Metroid y Kirby

El plato fuerte de la presentación fue el primer vistazo a dos pilares de Nintendo que llegarán de forma exclusiva a la Switch 2. Por un lado, Samus Aran regresa a sus raíces con Metroid Ravenous, una intensa aventura de acción en 2D que promete adrenalina pura y llegará acompañada de una nueva línea de figuras amiibo (incluyendo una edición especial).

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Por otro lado, la bola rosada más querida de los videojuegos da un salto expansivo con Kirby and the World Beyond, un título que llevará a los jugadores a explorar inmensos paisajes en 3D para celebrar el 35º aniversario de la franquicia en 2027.

Apoyo masivo de terceros y nostalgia pura

La Nintendo Switch 2 también será el hogar de pesos pesados de la industria que antes parecían impensables en un ecosistema portátil. El gran titular se lo lleva Final Fantasy VII Revelation, el épico cierre de la trilogía del remake de Square Enix, que asegura su llegada a la consola.

Además, los amantes de la acción tendrán su dosis asegurada con el lanzamiento de Monster Hunter Wilds, mientras que los nostálgicos celebraron el anuncio de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinvención moderna de la clásica aventura de Lara Croft de 1996. El terror también dirá presente con versiones renovadas de Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 Gold Edition.

Fechas de lanzamiento confirmadas

Para que vayas preparando el calendario y la billetera, aquí están las fechas clave de los juegos más destacados anunciados durante el evento (enfocados en aprovechar el nuevo hardware de la Switch 2):

Monster Hunter Wilds: 4 de diciembre de 2026.

Metroid Ravenous: 28 de enero de 2027.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis: 12 de febrero de 2027.

Final Fantasy VII Revelation: 8 de abril de 2027.

Persona 6 y Persona 4 Revival: 20 de mayo de 2027.

Kirby and the World Beyond: Primavera de 2027.

Con este arsenal, la Nintendo Switch 2 promete arrancar el 2027 con un impulso innegable, asegurando opciones tanto para los jugadores de la vieja escuela como para los que buscan experiencias profundas en formato híbrido.

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