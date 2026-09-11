Por: El Espectador

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Científicos dirigidos por la Universidad de Gotinga, oficialmente Georg-August-Universität Göttingen, en Alemania, realizaron un descubrimiento significativo sobre la diversidad de los gusanos marinos ramificados. Este grupo de anélidos, conocidos por su aspecto poco común y por vivir ocultos en el interior de esponjas marinas, fue objeto de un estudio que desafía creencias científicas mantenidas durante más de 147 años. Según la universidad alemana, la característica más llamativa de estos gusanos es su estructura: a diferencia de especies usuales, presentan una sola cabeza de la cual emerge una red de ramificaciones que se asemeja a las ramas de un árbol.

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Hasta este reciente estudio, solo se habían documentado tres especies de estos inusuales gusanos. No obstante, mediante la combinación de técnicas modernas como la secuenciación de ADN aplicada a ejemplares presentes en museos y el análisis anatómico de especímenes recién recolectados, el equipo descubrió hasta diez especies nuevas. Los resultados de la investigación fueron publicados en ‘Zoological Journal of the Linnean Society’ y contaron con la colaboración de instituciones como el Instituto de Investigación y Museo de Historia Natural Senckenberg de Fráncfort. La doctora Ekin Tilic, coautora del estudio, señaló que algunas de las esponjas donde habitan estos gusanos datan de 1914 y forman parte de colecciones históricas como la del Senckenberg.

Este trabajo permitió a los investigadores identificar dos linajes principales dentro del grupo: uno pertenece al género Ramisyllis, ya conocido, y el otro al género Cladosyllis, descrito por primera vez en esta investigación. En total, el equipo identificó trece formas diferentes de gusanos ramificados, incluyendo al menos diez nuevas especies que se distribuyen por regiones como el Indo-Pacífico, el mar Rojo y Nueva Zelanda. Los hallazgos sugieren que la relación de simbiosis con esponjas marinas específicas fue clave para la diversificación y evolución de estas especies, ya que algunas se adaptaron a esponjas de aguas profundas y otras a las de aguas poco profundas.

El doctor Guillermo Ponz Segrelles, también coautor, destacó que se pensaba que todos los gusanos ramificados pertenecían a una sola especie distribuida globalmente, pero el estudio muestra que cada rama evolutiva está asociada a una esponja concreta y a una zona geográfica definida. Además, la investigación concluye que todos descienden de un antepasado común, haciendo de ellos un modelo ideal para estudiar la evolución de formas corporales complejas, la simbiosis y la biodiversidad del ambiente marino.

¿Cuáles fueron los métodos utilizados por los investigadores para descubrir nuevas especies de gusanos ramificados?

Los investigadores combinaron la secuenciación de ADN de ejemplares de museos con análisis detallados de especímenes recién recogidos y estudios anatómicos exhaustivos. Esta estrategia permitió identificar diferencias en la genética y la forma, lo que les llevó a descubrir hasta diez especies nuevas, de acuerdo con la Universidad de Gotinga y fuentes como el Zoological Journal of the Linnean Society.

¿Por qué la arquitectura corporal de los gusanos ramificados es considerada tan inusual en el reino animal?

La arquitectura de estos gusanos es, según la Universidad de Gotinga, única porque ofrecen una sola cabeza de la que surge una red de ramificaciones, similar a un árbol, lo que contrasta con otros gusanos de cuerpo lineal. Esta particularidad les permite vivir en simbiosis con esponjas y extenderse por todo el organismo anfitrión, representando una de las formas corporales más extrañas conocidas en la ciencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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