Por: El Espectador

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Wolverine, uno de los personajes más queridos en la cultura popular y el rostro más representativo de los X-Men, se prepara para incursionar en el mundo de los videojuegos en exclusiva para PlayStation 5. El desarrollo de este ambicioso proyecto está en manos de Insomniac Games, reconocidos por el éxito de sus tres entregas sobre Spider-Man para la misma plataforma. De acuerdo con un artículo de El Espectador, el videojuego titulado Marvel's Wolverine verá la luz el martes 15 de septiembre de 2026 y es considerado el lanzamiento más relevante del año para la consola de Sony, tanto en formato digital como físico.

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El equipo de El Espectador tuvo acceso a una versión preliminar del título en São Paulo, donde pudo apreciar el impresionante nivel gráfico que ofrece el juego. Los detalles faciales de Logan, especialmente la expresión de rabia y el vello en sus brazos, reflejan el esmero puesto en crear una experiencia realista y emocionalmente inmersiva. Vale la pena señalar que esta demostración se realizó en una PlayStation 5 Pro, por lo que podrían existir ciertas diferencias en la calidad visual para quienes dispongan de una PS5 convencional, un detalle importante para futuros jugadores.

No obstante, la versión probada no estuvo exenta de contratiempos. El Espectador destaca que, al tratarse de una edición no definitiva, encontró problemas al animar el movimiento del agua, mostrando texturas artificiales, sobre todo en escenas donde el personaje interactúa con bebidas. Además, aunque Wolverine no requiere un entorno de mundo abierto como el de Spider-Man, se identificaron fallos de programación en ciertos escenarios, conocidos como bugs. A pesar de esto, los errores no fueron generalizados ni recurrentes a lo largo del mapeado, lo que sugiere que son detalles susceptibles de ser corregidos antes del estreno.

En cuanto a la experiencia de juego, el medio señala que el sistema de combate es el aspecto más sólido, logrando convencer a los jugadores pese a las limitaciones propias del personaje. La expectativa es alta, especialmente por tratarse de una propiedad intelectual con una base de fanáticos apasionados, y todo indica que Marvel's Wolverine será un título respetado y admirado para PlayStation, muy en la línea de otros éxitos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se lanzará Marvel's Wolverine para PlayStation 5?

De acuerdo con El Espectador, el videojuego Marvel's Wolverine será lanzado oficialmente el martes 15 de septiembre de 2026 de forma exclusiva para PlayStation 5. Este título se perfila como el lanzamiento más relevante del año para la consola, tanto en tiendas físicas como virtuales.

¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades encontrados en la versión de prueba de Marvel's Wolverine?

Según la prueba realizada por El Espectador, el juego sobresale por su calidad gráfica, sobre todo en los detalles faciales y la expresión emocional de Wolverine. Sin embargo, la versión anticipada presentó debilidades como problemas de animación con el agua y algunos fallos de programación (bugs) en los escenarios que, aunque puntuales, podrían corregirse antes del estreno definitivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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