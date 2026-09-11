Si todavía no sabe qué regalarle a su pareja en Amor y Amistad, la tecnología puede convertirse en una alternativa para salir de los detalles tradicionales y, al mismo tiempo, crear experiencias para compartir.

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(Vea también: Cuándo y por qué se celebra el Día del Amor y la Amistad en septiembre en Colombia)

El Día del Amor y la Amistad se celebrará en Colombia el próximo sábado 19 de septiembre, una fecha en la que muchas parejas buscan un detalle especial para sorprender a la persona que quieren.

Aunque los regalos tradicionales como flores, chocolates, perfumes o cenas continúan entre las opciones habituales, los dispositivos tecnológicos también pueden convertirse en una alternativa cuando el objetivo no es entregar un objeto que quede guardado, sino algo que pueda utilizarse y disfrutarse en pareja.

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Además, la tecnología permite que el regalo no termine el día de la celebración: algunos equipos pueden acompañar viajes, noches de películas, sesiones de música, actividades deportivas, videojuegos o incluso momentos cotidianos en casa.

Regalos para darle a su pareja en Amor y Amistad

Proyector portátil para tener noches de películas en casa

Un mini proyector puede convertirse en uno de los regalos tecnológicos más interesantes para una pareja que disfruta de las películas y las series. Su principal atractivo no está solamente en el dispositivo, sino en las posibilidades que ofrece. Una pared puede convertirse en una pantalla para organizar una noche de cine sin tener que salir de casa.

Dependiendo del modelo, estos equipos pueden incorporar conexión inalámbrica, entradas HDMI, USB, altavoces integrados y compatibilidad con diferentes dispositivos. Algunos modelos también funcionan con sistemas operativos que permiten acceder directamente a determinadas plataformas de entretenimiento.

Por eso, más que regalar simplemente un proyector, la idea es regalar un plan para compartir.

Parlante Bluetooth para compartir música en cualquier lugar

La música es otra de las formas más sencillas de crear momentos en pareja y un parlante Bluetooth puede acompañar diferentes planes.

Un equipo portátil puede utilizarse para ambientar una cena en casa, escuchar una lista de canciones durante un viaje, llevar música a un picnic o simplemente poner las canciones favoritas de ambos mientras pasan tiempo juntos.

Los modelos varían considerablemente en tamaño, potencia, autonomía y resistencia al agua. Por eso, antes de comprar uno conviene pensar en el uso que tendrá.

El valor del regalo, en este caso, está en que puede convertirse en parte de diferentes momentos y no solamente en un objeto para guardar.

Cámara instantánea para convertir los recuerdos digitales en fotografías

Los celulares permiten tomar cientos de fotografías en cuestión de minutos, pero precisamente por eso una cámara instantánea puede tener un atractivo especial.

Estos dispositivos permiten tomar una fotografía y obtener una copia física para conservarla, regalarla o utilizarla para crear un álbum de recuerdos. Una pareja puede llevarla a un viaje, una cena, un concierto, una caminata o una celebración y terminar el día con varias fotografías físicas de esos momentos.

Además, algunas cámaras instantáneas modernas incorporan funciones digitales y conectividad con el celular, lo que permite combinar la fotografía tradicional con herramientas actuales.

Smartwatch para compartir actividades y mantenerse conectados

Los relojes inteligentes dejaron de ser dispositivos utilizados únicamente para consultar la hora. Actualmente pueden servir para recibir notificaciones, registrar actividad física, consultar diferentes métricas y acompañar rutinas diarias, dependiendo de las funciones disponibles en cada modelo.

Por eso pueden convertirse en una opción para parejas que disfrutan hacer ejercicio, salir a caminar, montar bicicleta o simplemente quieren tener un dispositivo que acompañe sus actividades.

También existen modelos que permiten controlar música, recibir llamadas o visualizar notificaciones del celular.

Antes de comprarlo es importante revisar si funciona correctamente con Android, iPhone o ambos sistemas, según corresponda.

Audífonos inalámbricos para compartir entretenimiento y música

Aunque normalmente cada persona utiliza sus propios audífonos, existen situaciones en las que pueden convertirse en parte de una experiencia compartida: viajes largos, desplazamientos, sesiones de ejercicio o incluso momentos de descanso.

También pueden ser útiles para quienes trabajan o estudian desde casa y necesitan atender llamadas o concentrarse sin depender de los altavoces del computador o del celular.

Al momento de escogerlos es recomendable fijarse en aspectos como la autonomía de la batería, calidad del micrófono, comodidad, resistencia al agua, compatibilidad y, si se busca esa característica, cancelación activa de ruido.

Consola portátil para jugar juntos

Para una pareja aficionada a los videojuegos, una consola portátil puede convertirse en un regalo que va más allá del entretenimiento individual.

Existen diferentes equipos capaces de ejecutar videojuegos de distintas plataformas y con características que varían según el modelo. Algunas están enfocadas en títulos específicos, mientras que otras buscan ofrecer una experiencia más cercana a la de un computador portátil para videojuegos.

No obstante, antes de elegir este tipo de regalo es importante conocer los gustos de la persona. No todas las consolas tienen acceso a los mismos juegos y algunas requieren comprar títulos o suscripciones adicionales.

Lámparas inteligentes para cambiar el ambiente de la casa

Las lámparas inteligentes permiten, dependiendo del modelo, controlar la iluminación desde el celular, modificar la intensidad y cambiar entre diferentes tonalidades o colores.

Una pareja puede utilizarlas para crear diferentes ambientes en casa: una iluminación más tenue para una cena, una configuración para ver películas o simplemente una luz diferente para acompañar música y momentos de descanso.

Este tipo de regalo puede ser especialmente atractivo para quienes están comenzando a construir un hogar conectado, porque una lámpara puede convertirse en uno de los primeros dispositivos de un ecosistema de casa inteligente.

Tablet para ver contenido, viajar o compartir actividades

Puede utilizarse para ver películas y series, leer, consultar recetas mientras cocinan, planear un viaje, revisar fotografías, jugar o incluso trabajar y estudiar, dependiendo de sus especificaciones.

Para elegir una tablet conviene revisar aspectos como el tamaño y resolución de la pantalla, almacenamiento, autonomía, sistema operativo y compatibilidad con accesorios.

También es importante pensar en el uso principal. Si el objetivo es consumir contenido audiovisual, una buena pantalla puede ser prioritaria. Si se utilizará para trabajar o estudiar, puede ser más importante que sea compatible con teclado o lápiz digital.

‘Power bank’ para viajes y planes fuera de casa

Puede parecer un regalo menos romántico que una cámara o un proyector, pero una batería portátil puede resultar especialmente útil para parejas que viajan o pasan mucho tiempo fuera de casa.

Un ‘power bank’ permite cargar el celular y otros dispositivos compatibles cuando no hay un enchufe disponible. Esto puede ser útil durante viajes, conciertos, caminatas, festivales, jornadas largas de trabajo o simplemente cuando se pasa todo el día fuera de casa.

Al momento de escoger uno es importante revisar su capacidad, potencia de salida, número de puertos, tamaño y compatibilidad con los dispositivos que se quieren cargar.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un regalo tecnológico?

Antes de escoger un dispositivo para la pareja, hay varios aspectos que pueden evitar una compra equivocada:

Compatibilidad: compruebe que el dispositivo funcione con el celular, computador o sistema operativo que utiliza la persona que recibirá el regalo.

Uso: piense para qué utilizará realmente el equipo. No siempre el dispositivo con más funciones es el que mejor se adapta a la persona.

Batería: en equipos inalámbricos o portátiles, revise la autonomía y el tiempo de carga.

Garantía: comprar en un establecimiento confiable y revisar las condiciones de garantía puede ser tan importante como comparar las características técnicas.

Accesorios: algunos productos necesitan elementos adicionales para funcionar correctamente. Una consola puede requerir juegos, una tablet puede aprovechar mejor un teclado y ciertos dispositivos inteligentes pueden necesitar un ecosistema compatible.

Precio: comparar diferentes referencias antes de comprar puede ayudar a encontrar un equipo que tenga las características necesarias sin pagar de más.

¿Cuándo es Amor y Amistad en Colombia en 2026?

El Día del Amor y la Amistad en Colombia se celebrará el sábado 19 de septiembre de 2026. La fecha corresponde al tercer sábado de septiembre.

¿Es mejor regalar tecnología o un regalo tradicional?

Depende de la persona. La principal ventaja de un dispositivo tecnológico es que puede combinar el valor emocional del regalo con una utilidad que se mantiene durante meses. Sin embargo, lo más importante es escoger algo que realmente se adapte a los gustos de quien lo recibe.

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