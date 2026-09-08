Por: Portal Bogotá

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En el marco del mes del amor y la amistad, la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” impulsa una reflexión profunda sobre el significado del respeto en las relaciones afectivas. Según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, comportamientos como revisar el celular de la pareja, pedir contraseñas, cuestionar con quién sale o controlar horarios suelen justificarse como muestras de amor, protección o interés. Sin embargo, la entidad enfatiza que estas acciones constituyen formas de control y vigilancia que atentan contra la autonomía individual y no son expresiones legítimas de afecto.

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Frases recurrentes en el imaginario colectivo como “si me cela es porque me ama” o “pásame tu contraseña si no tienes nada que ocultar” han quedado instaladas en conversaciones familiares, canciones, películas y redes sociales. Así, distintas maneras de control se han normalizado en múltiples generaciones, dificultando la construcción de vínculos sanos. La campaña señala que experimentar amor no basta: es indispensable relacionarse desde la confianza, sin la exigencia de comprobar constantemente la fidelidad, así como respetar los espacios personales, amistades y proyectos de la otra persona. Solo de esta manera se edifican relaciones basadas en autonomía y respeto, tal como sostiene la Alcaldía de Bogotá.

Transformar estos aprendizajes es un acto preventivo frente a la violencia. De acuerdo con la Estrategia de Transformaciones Culturales que implementa la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá (SDMujer), el trabajo implica cuestionar creencias y comportamientos que reproducen desigualdades y naturalizan el control en los vínculos afectivos. Un aspecto fundamental es el enfoque en los hombres y el cuestionamiento de mandatos sobre la masculinidad, como la posesión o los celos, avanzando hacia formas más empáticas y corresponsables de ser hombre. Esta reflexión se extiende a contextos diversos, desde obras de construcción hasta espacios laborales y comunitarios.

La campaña también resalta que el respeto, la confianza y los límites son esenciales en cualquier tipo de relación afectiva, incluidas las relaciones diversas. Además, destaca la importancia de las redes de apoyo como amigas, familiares o personas cercanas, quienes pueden acompañar y orientar frente a situaciones de violencia, siempre desde el respeto por el ritmo y las decisiones de la persona afectada. Finalmente, “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” invita a centrar el amor en hechos concretos como el respeto y la autonomía, y no en promesas, celos o control.

¿Por qué controlar y vigilar a la pareja no es una muestra de amor según la campaña en Bogotá?

De acuerdo con la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, el control y la vigilancia sobre la pareja no son expresiones de amor, ya que vulneran la autonomía y el respeto fundamental en las relaciones. Estas conductas, aunque sean justificadas tradicionalmente como interés o protección, en realidad perpetúan desigualdades y pueden derivar en situaciones de violencia.

¿Qué apoyo ofrece la Línea Púrpura Distrital para quienes identifiquen comportamientos de control en sus relaciones?

La Línea Púrpura Distrital está disponible para brindar orientación gratuita y confidencial 24 horas al día, a través del teléfono 01 8000 112 137 o WhatsApp 300 755 1846. Allí se puede recibir acompañamiento para reconocer conductas de control o violencia en las relaciones, informando y guiando sobre los pasos a seguir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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