Por: Portal Bogotá

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La inversión en la cultura local de Bogotá adquirió una nueva dimensión con la firma de un importante convenio entre la Alcaldía Mayor, las 20 Alcaldías Locales, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDRCD), la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Según la Alcaldía Mayor, este acuerdo asegurará más de 81 mil millones de pesos para impulsar y fortalecer más de mil proyectos culturales entre 2026 y 2027 dentro de la capital.

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Este esfuerzo colectivo permitirá dar continuidad y expandir la estrategia denominada 'Más Cultura Local', la cual nació en 2020 como respuesta directa a la crisis que sacudió el sector cultural durante la pandemia. Según reporta la entidad, el programa ha evolucionado desde un mecanismo de incentivos hacia una plataforma integral que busca fortalecer capacidades, promover conexiones estratégicas y garantizar la sostenibilidad de los procesos culturales originados en las diversas localidades de Bogotá. En el gobierno actual de Carlos Fernando Galán, la inversión total en 'Más Cultura Local' superará los 151 mil millones de pesos a lo largo del cuatrienio, beneficiando aproximadamente a 2.700 iniciativas culturales en las 20 localidades.

Esta suma representa un crecimiento mayor al 37 % en comparación con el periodo anterior, cuando el programa movilizó 109.300 millones de pesos. La consolidación de 'Más Cultura Local' corresponde a la articulación institucional entre las alcaldías locales y el sector cultura, con el fin de responder a las necesidades y oportunidades propias de cada territorio y potenciar el ecosistema cultural de Bogotá.

En esta etapa, el programa sumó una nueva línea de financiación llamada 'Fomento en Red', destinada a incentivar proyectos construidos colaborativamente entre diferentes agentes culturales, de acuerdo con lo reportado por las entidades distritales. Este enfoque busca que los participantes se encuentren, dialoguen y desarrollen iniciativas conjuntas más allá de los incentivos económicos inmediatos, impulsando la creación de redes y el impacto sostenido en las comunidades.

El anuncio del convenio fue uno de los ejes del primer 'Más Cultura Local Fest', realizado del 4 al 6 de septiembre de 2026 en el Distrito Creativo La Candelaria–Santa Fe. El evento sirvió de escenario para más de 70 iniciativas culturales de las 20 localidades, con programación orientada a la innovación, la formación y la construcción de alianzas. Además, se lanzaron 44 convocatorias públicas que dispondrán de 681 estímulos y más de 16.700 millones de pesos adicionales para la ejecución de proyectos y el reconocimiento de jurados.

¿Cómo funciona la estrategia 'Más Cultura Local' en Bogotá?

'Más Cultura Local' es una estrategia creada por la Alcaldía Mayor junto con entidades como Idartes, FUGA y SDRCD, que busca fortalecer los procesos culturales que surgen en las localidades de Bogotá, impulsando el trabajo colaborativo mediante incentivos, formación, conexiones y sostenibilidad para artistas, colectivos y agentes culturales.

¿Qué impacto económico ha tenido ‘Más Cultura Local’ en las localidades de Bogotá?

De acuerdo con la Alcaldía Mayor, la inversión proyectada para 'Más Cultura Local' durante el actual cuatrienio sobrepasará los 151 mil millones de pesos, lo que representa un aumento del 37 % frente al cuatrienio previo y la consolidación de cerca de 2.700 proyectos y organizaciones culturales en las 20 localidades de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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