Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El proceso de modernización vial continúa en Bogotá con el inicio del desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100, infraestructura que será reemplazada por un puente más amplio y moderno. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este martes 8 de septiembre de 2026 comenzaron los cambios en la movilidad que impactan especialmente las localidades de Chapinero y Usaquén. Según la información oficial, estos cambios incluyen modificaciones en las vías principales, tales como la carrera 11, carrera Novena y calle 94, como parte de las actividades preliminares necesarias para llevar a cabo el desmonte del puente.

Sigue a PULZO en Discover

Las medidas implementadas buscan garantizar el flujo vehicular, a pesar de la magnitud de la obra. En la carrera Séptima, en el sentido norte a sur, se habilitó un desvío en la calle 102 que permite tomar la carrera Octava A y conectar con la calle 100 hacia el occidente. Mientras tanto, en sentido sur a norte, de manera temporal el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre calles 94 y 100, cambió de sentido para facilitar los recorridos. Es importante resaltar que la ciclorruta de la carrera 11 permanece sin alteraciones hasta la fecha.

A partir del 13 de septiembre de 2026, la calle 100 entre carreras Séptima y Novena A, así como los giros del puente, quedarán deshabilitados. Durante el día, se mantendrán dos carriles por sentido en la carrera Séptima, reduciéndose a uno durante la noche para asegurar la protección de los ciudadanos mientras duran los trabajos.

Para los recorridos sur a norte, se mantienen varias alternativas como transitar por la Séptima, usar la carrera Novena hasta la calle 97A o tomar la carrera 11 hasta la calle 100. En sentido norte a sur, la carrera 11 y la calle 94 ofrecen alternativas de conexión con la Séptima. Del mismo modo, existen otras rutas alternas para moverse de oriente a occidente y viceversa. Además, la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre carreras Séptima y Octava A, funcionará en doble sentido para permitir el acceso a los predios de la zona.

En cuanto al transporte público, la Alcaldía informó que los paraderos existentes serán reubicados o unificados para facilitar la movilidad. Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, indicó que habrá desvíos en 25 rutas de TransMiZonal, una ruta dual, y traslado y/o unificación de cinco paraderos en la zona de influencia de la obra, invitando a planear los recorridos con anticipación y revisar los horarios y paraderos actualizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales cambios en la movilidad por el desmonte del puente de la calle 100 en Bogotá?

Entre los principales cambios se encuentra la implementación de desvíos en vías principales como la carrera 11 y la calle 102, la restricción de giros y el cierre parcial de la calle 100 a partir del 13 de septiembre de 2026. Además, la circulación sobre la carrera Séptima será reducida durante la noche y se han definido rutas alternas para cada sentido, junto con la reubicación de paraderos de transporte público.

¿Cómo afectarán las obras del puente de la carrera Séptima con calle 100 a las rutas de TransMilenio y el transporte público?

Las obras impactarán 25 rutas de TransMiZonal, una ruta dual y conllevarán la reubicación o unificación de cinco paraderos en la zona de influencia, según indicó Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio. Se recomienda a los usuarios planear los recorridos con anticipación y consultar las actualizaciones de rutas y horarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z