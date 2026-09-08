Por: CENET

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La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su posición respecto al proceso de precalificación de la Línea 2 del Metro de Bogotá, resaltando como un hecho positivo la llegada de tres grupos internacionales interesados en el proyecto. No obstante, el gremio subrayó que el verdadero éxito de esta infraestructura dependerá de la capacidad institucional y de la claridad en las condiciones bajo las cuales se ejecute la obra.

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De acuerdo con la CCI, la presencia de empresas extranjeras constituye un signo de confianza hacia Bogotá y hacia la posibilidad de desarrollar obras de gran envergadura en el contexto local. Sin embargo, la entidad fue enfática al advertir que este interés internacional solo se transformará en resultados tangibles si se garantizan tres aspectos fundamentales: la seguridad jurídica, una rigurosa etapa de planeación y una adecuada repartición de los riesgos derivados de la construcción y operación del sistema de transporte. Dichos elementos, recalca la CCI, son imprescindibles para atraer inversionistas y motivar la participación de operadoras y constructoras con estándares globales.

La opinión publicada por la CCI también puso de presente la necesidad de que Bogotá no limite su horizonte al progreso de la Línea 1, que actualmente se encuentra en construcción. Según la organización, la Línea 2 representa una ocasión estratégica para empezar a construir una red de transporte masiva realmente integrada, proyectando la ciudad hacia soluciones de movilidad a largo plazo y convirtiendo la infraestructura en una política pública desligada de los ciclos políticos de cada administración.

Finalmente, la CCI destacó el papel central que tendrá la nueva línea en la productividad, el bienestar colectivo y el potencial competitivo de la capital colombiana. El gremio sentenció que la participación de operadores internacionales debe ser solo el primer paso y, por ende, invitó a preservar las condiciones institucionales que permitan el avance firme del proceso, con miras a que la segunda línea del metro se materialice y ofrezca beneficios concretos a la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los retos clave para el éxito de la Línea 2 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, los principales retos radican en garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la planeación y distribuir los riesgos de manera adecuada. Estos factores serán decisivos para atraer inversión extranjera y asegurar la participación de firmas internacionales en la construcción y operación del metro.

¿Por qué la Línea 2 del Metro es importante para la movilidad en Bogotá?

Según el pronunciamiento de la CCI, la Línea 2 constituye una oportunidad estratégica para avanzar hacia una red de transporte integrada y duradera, que impacte positivamente la productividad, calidad de vida y competitividad de la ciudad, consolidando la infraestructura de transporte como una política pública que trascienda gobiernos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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