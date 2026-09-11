Por: Canal Uno

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Como usuario de un servicio, seguramente ha llegado el momento en el que quiere cancelarlo porque ya no lo usa o no se siente satisfecho con lo que le están otorgando. Suele ocurren en servicios como Internet o datos móviles.

Usualmente, el cancelarlos representa un trámite tedioso que puede llevar incluso horas para que se haga efectiva una cancelación.

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Debido a esto, desde la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que se llama “Un clic para entrar, un clic para salir”.

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¿En qué consiste el proyecto?

El objetivo de este proyecto de ley es, principalmente, que salirse de un servicio del cual el usuario ya no quiera ser parte sea tan fácil como cuando es ofrecido o cuando inicia una suscripción.

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Uno de los autores, es el congresista Jorge Palacio; él explica que “es un proyecto de ley que busca beneficiar a millones de usuarios que son consumidores de plataformas digitales, de telefonía e internet. Es importante que así como pueden ingresar tan fácil, puedan desvincularse, puedan terminar su suscripción”.

En Sin Carreta, salimos a las calles a preguntarle a las personas si han tenido experiencias intentando cancelar. Uno de ellos nos dijo que “cada vez que uno llama a cualquier operador para cancelar un servicio, le ofrecen más garantías. Ellos dicen que ya van a pasar al área encargada pero no cancelan la suscripción”.

De igual manera, el ciudadano asegura que una táctica que se usa mucho al momento de la cancelación es que “cuando dice uno que es para cancelar, comienzan a poner musiquita y luego cortan”.

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Principales puntos del proyecto

Uno de los puntos propuestos para el proyecto, es que los proveedores de servicios que usan plataformas digitales, es decir, páginas web, dispongan de una opción de cancelación que sea visible y que a la que sea fácil de acceder durante las 24 horas.

Otro de los objetivos es que el usuario pueda escoger el tiempo del servicio y su finalización, además de regular el tema de las suscripciones automáticas.

En diálogo con Sin Carreta, un ciudadano realizó la denuncia tras las demoras que tuvo con una proveedora de servicios de televisión.

“Este año, yo dije que no iba a pagar más el servicio y ahí empecé toda la gestión de cancelación. Me dijeron que ya había quedado radicado el tema por teléfono. Quedé confiado en eso, pero me llegó una factura, la pagué y al siguiente mes me llegó otra factura”, asegura el ciudadano.

Con el proyecto, los proveedores tendrían que avisar con días de anticipación si el usuario quiere seguir o no con el servicio. Una propuesta llamativa que le pondría fin a esas largas llamadas y trámites que algunos ciudadanos han vivido.

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