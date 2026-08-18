Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La torre de telecomunicaciones de Tigo, situada sobre el edificio de Movistar en la intersección de la carrera 6 con calle 19 en pleno centro de Pereira, será desmontada de manera controlada tras resultar seriamente dañada por el terremoto ocurrido hace una semana. De acuerdo con la información entregada por la empresa y recopilada por El Diario, la estructura colapsó sobre la cubierta del edificio, generando un riesgo considerable tanto para la seguridad de los transeúntes como para la infraestructura local. Tigo Colombia explicó que, ante la magnitud de la falla estructural provocada por el sismo, se coordinó junto a las autoridades locales una operación especial para retirar la torre y prevenir mayores afectaciones en el sector.

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Durante el desarrollo de dicha maniobra se implementarán restricciones en la movilidad. Esto significa que tanto el tránsito vehicular como el peatonal en las inmediaciones del edificio permanecerán cerrados de forma temporal. La medida obedece a la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y del personal técnico involucrado, ya que el desmonte de una infraestructura de este tipo requiere procedimientos y equipos especializados, especialmente en un área del centro de la ciudad que sigue bajo análisis por daños relacionados con el sismo.

Tigo advirtió que, de modo simultáneo al retiro de la torre, podrían presentarse afectaciones temporales e intermitencias en los servicios de telefonía móvil, internet y otros servicios fijos que la compañía ofrece en Pereira. Ante esta posibilidad, técnicos de la empresa estarán trabajando para disminuir el impacto y restablecer rápidamente cualquier servicio afectado. Además, Tigo ha insistido en la importancia de que los ciudadanos acaten las instrucciones y los cierres establecidos por los organismos encargados, recordando que la prioridad principal es la protección de quienes circulan o permanecen cerca del lugar afectado.

El retiro de la torre de Tigo forma parte de una serie de intervenciones que se vienen ejecutando en distintas zonas de Pereira tras el terremoto, en especial en edificaciones e infraestructuras evaluadas con riesgo de colapso. Según la información obtenida por El Diario, las autoridades municipales y las empresas involucradas mantienen comunicación constante con el objetivo de mitigar riesgos adicionales a la ciudadanía y restablecer la normalidad en el centro de Pereira.

¿Por qué desmontarán la torre de Tigo en el centro de Pereira?

El desmonte de la torre se debe a una grave falla estructural que sufrió tras el reciente terremoto, provocando su colapso parcial sobre la cubierta del edificio de Movistar. Tigo, de acuerdo con lo informado por El Diario, ha decidido retirarla para evitar nuevos riesgos a la seguridad y la infraestructura del sector.

¿Habrá afectaciones en los servicios de Tigo en Pereira por el desmonte de la torre?

Sí, según la información facilitada por Tigo y recogida por El Diario, podrían producirse intermitencias o fallas temporales en los servicios de telefonía móvil, internet y otros servicios fijos mientras se realiza el retiro controlado de la estructura. La empresa buscará restablecer los servicios lo antes posible y disminuir el impacto en los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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