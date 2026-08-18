Por: Noticiero 90 minutos

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La emergencia causada por el reciente terremoto ha movilizado a la ciudadanía y a diferentes organizaciones para ofrecer ayuda a quienes más la necesitan. En medio de esta coyuntura, surgió Ayúdame Colombia, una plataforma gratuita que tiene como objetivo sistematizar y organizar las donaciones, permitiendo a los usuarios consultar en un mapa interactivo dónde hace falta apoyo, cuáles recursos ya han sido cubiertos y en qué lugares existen excedentes que pueden ser redistribuidos, según informó Noticiero 90 Minutos.

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La creación de Ayúdame Colombia respondió a un problema común en las crisis humanitarias: la acumulación de ayudas en ciertos puntos mientras otros permanecen desatendidos. Esta herramienta digital, que puede ser utilizada desde cualquier celular sin necesidad de instalar una aplicación, está disponible en ayúdamecolombia.space. Al ingresar, los usuarios acceden a un mapa actualizado con datos reportados de diferentes regiones, lo cual permite identificar en detalle qué tipo de recursos, como agua o cobijas, faltan en puntos específicos y cuáles necesidades han sido suplidas, facilitando así una distribución más efectiva de los apoyos.

La plataforma no solo muestra información, sino que también permite a los ciudadanos participar activamente. Tanto voluntarios como miembros de las comunidades tienen la opción de registrar nuevas necesidades, actualizar datos sobre recursos entregados e, incluso, añadir evidencia fotográfica de las ayudas recibidas. De acuerdo con el mismo medio, esto ayuda a que el mapa refleje en tiempo real las verdaderas condiciones en municipios, pueblos y veredas, priorizando aquellos que suelen quedar fuera del eje de atención, como ocurre en territorios de Valle del Cauca, Chocó y Cauca.

En relación con la verificación de la información registrada, Ayúdame Colombia contempla mecanismos para dar respaldo a los reportes realizados en la plataforma. Las entregas pueden documentarse mediante fotografías, mientras que la comunidad verifica y corrige los datos según sea necesario. Inicialmente, parte de la información disponible provino de universidades, alcaldías y organizaciones locales, aunque la idea central es que quienes habitan los territorios sean actores principales en la actualización y vigilancia del contenido.

Esta iniciativa busca optimizar la ayuda humanitaria, promoviendo la participación comunitaria y el uso responsable de la información, evitando así duplicidades y asegurando que la solidaridad llegue a quienes verdaderamente lo necesitan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma Ayúdame Colombia para la entrega de ayudas tras el terremoto?

Ayúdame Colombia utiliza un mapa interactivo en línea que permite consultar en tiempo real dónde existe necesidad de ayuda y qué recursos han sido entregados. Quienes participan pueden registrar demandas, subir fotografías y actualizar la información de modo colaborativo, evitando que algunos puntos reciban ayuda de más mientras otros permanecen desatendidos.

¿Quiénes pueden reportar necesidades y verificar información en Ayúdame Colombia?

Cualquier persona perteneciente a las comunidades afectadas, así como voluntarios, pueden registrar y actualizar datos en la plataforma. Este enfoque colaborativo garantiza que el mapa se mantenga preciso y actualizado, ya que está basado en la participación activa de los habitantes de cada territorio y en la evidencia suministrada por ellos mismos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.