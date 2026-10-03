Por: El Espectador

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WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, no cuenta con una “papelera” al estilo de los computadores o celulares. Es decir, no existe un espacio tradicional donde se puedan recuperar archivos borrados tras ser eliminados. En su sistema interno, la administración de archivos se basa en herramientas diseñadas para limpiar y liberar espacio del almacenamiento asignado a cada usuario, el cual está vinculado directamente con el nombre de usuario en la plataforma. Así, cuando usted elimina información desde WhatsApp, como fotos, videos, notas de voz o incluso chats completos con años de historia, estos datos desaparecen de la aplicación y no quedan almacenados en una ubicación especial similar a una papelera virtual. Aunque pueda parecer solo texto, los mensajes antiguos consumen mucho espacio dentro del sistema.

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Para optimizar el espacio ocupado, el proceso recomendado por WhatsApp es acceder a su administrador de almacenamiento. Allí, a través de la opción “limpieza interna”, es posible revisar lo que más ocupa memoria y decidir qué información eliminar de manera definitiva. Según El Espectador, una vez en este apartado, usted podrá encontrar distintas categorías, desde archivos que pesan más de 5 GB hasta elementos que están duplicados. De este modo, tiene la opción de eliminar archivos puntuales o seleccionar todo lo que desee borrar, contribuyendo así a una mejor administración del almacenamiento interno de su cuenta.

Sin embargo, en dispositivos Android (como Samsung, Xiaomi o Motorola), existe un procedimiento adicional fuera de la aplicación de WhatsApp. Utilizando el “Gestor de Archivos”, y activando la visualización de archivos ocultos de sistema, usted puede seguir la ruta interna: almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Allí, encontrará carpetas donde los archivos están divididos en enviados y recibidos, lo que permite recuperar o almacenar internamente contenido de los chats.

Por otro lado, los archivos instantáneos de WhatsApp, como fotos, videos o audios que solo pueden verse una vez, tienen un manejo completamente diferente. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, este tipo de archivos no se guardan en ninguna carpeta del teléfono, ya que tras ser visualizados se eliminan de forma inmediata y permanente. Además, el contenido viaja cifrado por los servidores de WhatsApp, garantizando que ni siquiera la propia aplicación pueda acceder a estos archivos luego de haber sido vistos. La única manera de conservar este tipo de contenidos sería grabarlos con otro dispositivo o reportarlos como inapropiados, pero no existe almacenamiento interno de ellos dentro de WhatsApp ni en su papelera.

¿Cómo limpiar y liberar espacio en WhatsApp desde el administrador de almacenamiento?

Para liberar espacio en WhatsApp, usted debe ingresar a la aplicación, dirigirse a la pestaña de ajustes, seleccionar almacenamiento y datos, y luego entrar en administración de almacenamiento. Allí podrá revisar archivos organizados por categorías como tamaño o duplicados, y decidir cuáles eliminar de manera definitiva, facilitando un control eficiente sobre la memoria utilizada por la app.

¿Es posible recuperar mensajes o archivos borrados en WhatsApp desde un celular Android?

En celulares Android, sí existe la posibilidad de recuperar ciertos archivos eliminados de WhatsApp al acceder al gestor de archivos y seguir la ruta de almacenamiento interno donde se encuentran las carpetas ‘media’ de WhatsApp. Sin embargo, esta opción no aplica para mensajes de texto, solo para archivos multimedia residentes en el dispositivo antes de haber sido borrados definitivamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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