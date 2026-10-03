Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de Jefferson Riveros, más conocido como “Soy el Jef”, es un testimonio de crecimiento personal y profesional construido desde la infancia. Lejos de iniciar con una idea millonaria o una gran inversión, su camino comenzó en Bogotá, vendiendo dulces a los ocho años, en medio de un entorno de recursos limitados. Según relató en entrevista, los valores inculcados por sus padres fueron la base de un espíritu emprendedor que lo condujo por diversos escenarios: desde el diseño gráfico y los medios de comunicación hasta el marketing digital y el desarrollo de emprendimientos digitales.

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Riveros se formó como diseñador gráfico y trabajó durante varios años en televisión, una etapa que considera fundamental en su carrera. Sin embargo, fue el entorno laboral el que lo llevó a cuestionar sus metas y buscar nuevas oportunidades. La transición al universo digital llegó justo cuando las redes sociales emergían como herramientas estratégicas para las marcas y empresas. Fue entonces cuando nació la marca personal “Soy el Jef”, plataforma con la que empezó a dejar huella en el marketing digital.

Uno de los hitos más relevantes en su trayectoria fue su colaboración con Artificial Human Business School, en Madrid. Allí, junto a un socio, asumió el reto de lograr un récord Guinness: organizar una transmisión ininterrumpida de 160 horas, con la participación de más de 500 speakers —término en inglés para referirse a conferencistas—, dirigida al público hispanohablante de Europa y Latinoamérica. De acuerdo con su relato, el evento logró reunir entre 200.000 y 300.000 registrados, y aunque el récord Guinness es una parte importante de su historia, Riveros enfatiza el aprendizaje acumulado detrás del éxito visible: “Las personas ven el éxito, pero no ven el proceso”.

Actualmente, su foco está en los negocios digitales y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Esto lo ha llevado a crear, junto con sus socios, una plataforma de software pensada para emprendedores: busca facilitar la creación de sitios web, atención al cliente y procesos de automatización. Para Riveros, la inteligencia artificial es clave para que los negocios sean más competitivos en un mercado globalizado.

Más allá de sus logros empresariales, creó el pódcast Mentalidad 365, tras experimentar síntomas de ansiedad. Allí comparte reflexiones y aprendizajes personales, acumulando cerca de 170 capítulos, pero sin pretensiones médicas o profesionales, solo desde su experiencia.

Ahora, toda su experiencia llegará a Ibagué el 22 de octubre en el evento Visión 360, liderado por la Cámara de Comercio de Ibagué junto a Servicompetentes. Riveros invita a los asistentes a “llegar en modo aprendiz”, destacando la importancia de invertir en conocimiento para ver frutos a largo plazo.

¿Quién es Jefferson Riveros y cuál es su trayectoria en el emprendimiento digital?

Jefferson Riveros es un emprendedor colombiano que inició sus actividades comerciales muy joven y, con el tiempo, desarrolló una carrera en el diseño gráfico, televisión, marketing digital y creación de contenido. Se le reconoce por su marca personal “Soy el Jef” y por haber participado en eventos de talla internacional, incluyendo la obtención de un récord Guinness. Su enfoque actual está en impulsar a emprendedores mediante herramientas digitales y de inteligencia artificial.

¿Qué temas abordará Jefferson Riveros en el evento Visión 360 de Ibagué?

Durante el evento Visión 360, Jefferson Riveros compartirá herramientas y conceptos prácticos sobre emprendimiento, marketing e inteligencia artificial. El objetivo, según explicó, es entregar estrategias útiles que los asistentes puedan aplicar en sus propios negocios, enfatizando la importancia de la innovación y el aprendizaje continuo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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