Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para vivir una celebración sin precedentes: los 30 años de Rock al Parque, uno de los festivales musicales más emblemáticos de la ciudad, que se ha consolidado como un espacio abierto a la diversidad cultural y el intercambio artístico. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', este festival va mucho más allá de un escenario musical. La programación conmemorativa tendrá entrada libre y se realizará del martes 6 de octubre hasta el lunes 12 de octubre de 2026, en espacios icónicos como el Teatro R101, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Cinemateca de Bogotá y el reconocido Parque Simón Bolívar.

Sigue a PULZO en Discover

En el marco de este aniversario especial, destaca la agenda académica, un eje fundamental que demuestra la dimensión integral del festival. Según los organizadores, Rock al Parque nunca se ha limitado a los conciertos; la propuesta académica es un punto de encuentro para pensar y debatir sobre la creación y las condiciones en que evoluciona la música en la ciudad y en el panorama internacional. Allí, artistas, gestores, programadores y público pueden intercambiar experiencias, adquirir nuevos conocimientos y establecer diálogos directos sobre los retos y oportunidades de la industria musical actual.

La franja académica, de acuerdo con el contenido compartido en la web oficial del festival, abarca temas clave como los derechos de autor, el papel emergente de la inteligencia artificial en la música, los desafíos para las nuevas generaciones del rock y del metal en Bogotá, así como la importancia de los circuitos de circulación en Suramérica. Además, se resalta la autogestión como alternativa viable para internacionalizar proyectos y los enlaces entre la música, el cine, la memoria y la trayectoria artística de los músicos. Un punto especial de la agenda será la conversación con Claudio Narea, importante figura de la escena musical, y la presentación de una franja audiovisual con documentales y películas que giran en torno al universo musical.

La conmemoración de los 30 años de Rock al Parque reafirma el papel del festival como un agente cultural que fomenta el diálogo, conecta generaciones y fortalece el ecosistema musical local, al tiempo que proyecta a Bogotá como una verdadera capital del rock y la cultura latinoamericana.

¿Cuáles son las actividades académicas programadas en Rock al Parque 2026?

De acuerdo con el portal 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la agenda académica incluirá debates sobre derechos de autor, el impacto de la inteligencia artificial en la música, los retos de los nuevos artistas, y el análisis de los circuitos de difusión musical en Suramérica. También habrá espacio para dialogar sobre la importancia de la autogestión artística y se contará con una conversación con Claudio Narea, además de proyecciones de películas y documentales musicales.

¿Por qué la agenda académica es importante para Rock al Parque?

La agenda académica es fundamental porque, según los organizadores de Rock al Parque, permite ir más allá de los conciertos y fomenta la formación y el intercambio de conocimientos. Esta franja conecta a los artistas y a los públicos con profesionales de la música de diferentes países, propicia el aprendizaje mutuo y fortalece los procesos creativos e industriales en el sector musical colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z