Por: EL PILON SA

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Samuel Morales, hijo del legendario intérprete vallenato Kaleth Morales, se convirtió en noticia tras protagonizar una emotiva propuesta de matrimonio para Indira Santamaría, su pareja y madre de su hija. El momento, cuidadosamente planeado por Samuel, tuvo como escenario una vista privilegiada al mar en Salgar, Atlántico, y quedó registrado en fotografías y videos difundidos en redes sociales.

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De acuerdo con lo compartido en sus propias cuentas de Instagram, Samuel Morales organizó una cena especial para sorprender a Indira. El sitio fue decorado con un corazón elaborado con rosas blancas y una gran frase en inglés, “Will you marry me?”, lo que agregaba un toque internacional y romántico a la velada. Antes del encuentro, Samuel le envió un mensaje en el que la invitaba a desconectarse del mundo y vivir un día diferente, preparándola así para lo que sería uno de los días más significativos para la pareja. En sus palabras, escribió: “Mañana quiero que pasemos un día bonito, mi amor. Ponte linda (más de lo que eres) y mañana nos desconectamos del mundo un ratico. Te amo vida mía”.

La propuesta se dio en un momento íntimo; Samuel se arrodilló frente a Indira y le mostró un anillo, preguntándole de manera directa si deseaba casarse con él. La emoción de ambos quedó capturada no solo por quienes los acompañaban, sino también por los seguidores que posteriormente vieron las imágenes y los mensajes en Instagram.

Tras compartir la noticia del compromiso, Indira Santamaría expresó en Instagram su gratitud y felicidad. “Primero, gracias a Dios por escribir esta historia de amor y permitirnos llegar hasta aquí. Hoy puedo decir con el corazón lleno de felicidad que te elegiría una y mil veces más”, señaló Indira, recordando el camino compartido junto a Samuel.

La pareja, que ya es madre y padre de una niña llamada Kalieth, celebró así el inicio de una nueva etapa en su relación. Indira manifestó su deseo de seguir construyendo un hogar donde Dios sea el centro y resaltó que en cualquier circunstancia volvería a elegir a Samuel. Por su parte, Samuel Morales continúa ligado a la música y mantiene el legado de su padre, quien sigue siendo un nombre destacado en la historia del vallenato, según las publicaciones realizadas por ellos en redes sociales.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Samuel Morales a Indira Santamaría?

La propuesta de Samuel Morales a Indira Santamaría se realizó frente al mar en Salgar, Atlántico, y estuvo acompañada de una cena especial con un montaje decorativo destacado, como un corazón de rosas blancas y la frase “Will you marry me?” en inglés. Samuel preparó la sorpresa con anticipación, invitando a Indira a vivir juntos un día diferente y culminando con la emotiva pregunta de matrimonio, según lo compartido en sus redes sociales.

¿Qué significa para Samuel Morales y su pareja este nuevo compromiso?

Este nuevo compromiso representa para la pareja la consolidación de su relación familiar, en la que ya tienen una hija llamada Kalieth. Indira, en sus publicaciones, enfatizó el agradecimiento a Dios y su decisión de elegir a Samuel en cualquier circunstancia, destacando el deseo de formar un hogar con valores centrados en la espiritualidad y el amor, información que fue compartida a través de sus historias y mensajes en Instagram.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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