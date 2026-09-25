Por: Caracol Televisión

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La escena de la música popular en Colombia celebra la unión de dos generaciones tras el esperado lanzamiento de ‘Bandido Retirado’, la colaboración inédita entre el joven artista Nico Hernández y el recordado cantautor caldense Yeison Jiménez.

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La producción llegó a plataformas digitales este 24 de septiembre, despertando una emotiva ola de reacciones entre los fanáticos que han convertido el video oficial en tendencia.

Este proyecto conecta la fuerza de la música regional colombiana con la frescura del estilo contemporáneo. Con letras que narran la historia de un hombre que decide alejarse de los excesos de la soltería tras encontrar un amor definitivo, la canción se posiciona rápidamente como uno de los estrenos más importantes del joven artista.

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Cómo nació la colaboración de ‘Bandido Retirado’ entre Nico Hernández y Yeison Jiménez

El proceso de grabación se dio durante una jornada de estudio el 17 de julio de 2025 en Bogotá, cuando el intérprete de ‘Ya no mi amor’ invitó a Hernández a trabajar en conjunto. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Nico Hernández compartió detalles inéditos sobre aquel encuentro, destacando el aprendizaje, la energía y la calidez humana del cantante paisa.

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“Llevo en el alma esa tarde cuando el maestro me escribió que tenía tiempo de grabar. Fue una sesión espectacular donde aprendí mucho de su talento, su humildad y su carisma” , expresó el bogotano al recordar el momento de la grabación.

De qué trata ‘Bandido Retirado’, la nueva canción de Yeison Jiménez y Nico Hernández

La temática del sencillo se centra en la transformación personal impulsada por un nuevo romance. A través de estrofas contagiosas como “Los tenía olvidados y no es por ustedes, es que hace tiempo estoy alejado… alguien nuevo me tiene enredado”, la composición aborda con humor y romanticismo el momento en que un hombre decide asentarse.

Qué dijo la familia y el equipo de Yeison Jiménez sobre el lanzamiento

Desde las redes oficiales de Yeison Jiménez, sus allegados manifestaron el profundo valor emocional que guarda esta entrega musical para la dinastía del cantante.

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“Qué regalo poder decir hoy que hay música nueva de Yeison🤍 Hay momentos que, después de todo lo que ha pasado, se sienten todavía más especiales. Este es uno de ellos, volver a escuchar tu voz y saber que todavía desde donde estas nos das razones para sonreír. Gracias, Nico, por compartir esta canción y por hacer parte de un momento que para nosotros significa muchísimo”, se lee en la cuenta del ‘Aventurero’.

El lanzamiento ha estado acompañado de imágenes exclusivas detrás de cámaras y recuerdos registrados durante su producción, reafirmando el impacto y el legado perdurable de su catálogo en la cultura popular del país.

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