Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales junto a Sonia Restrepo y compartió un mensaje en el que habló del vínculo que tiene con su mamá y de la forma en que ahora entiende la relación que ella mantuvo con el cantante.

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(Vea también: Emotivo homenaje a Yeison Jiménez en Corabastos, a casi siete meses de su fallecimiento)

La joven publicó un video en compañía de Sonia y aprovechó el momento familiar para dedicarle unas palabras. Su mensaje adquirió un significado especial porque han pasado ocho meses desde la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026.

Camila centró su publicación en reconocer a Sonia por la manera en que acompañó al artista durante los años que compartieron como pareja. También contó que la pérdida de su papá cambió su manera de comprender algunos aspectos de la historia familiar.

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“Creo profundamente en el amor porque crecí viendo a mi mamá amar de la forma más leal y bonita que existe”, escribió Camila.

La hija mayor del cantante destacó especialmente el amor y la lealtad de Sonia, además de la forma en que estuvo presente en los momentos difíciles. “Incluso en los días más difíciles, sin condiciones y sin importar lo que la vida pusiera en frente”, expresó.

Camila habló del amor de Sonia Restrepo por Yeison Jiménez

En su mensaje, Camila aseguró que creció viendo a su mamá amar de una manera que, según ella, le permitió comprender mejor el significado de una relación basada en la compañía y el compromiso.

La joven también señaló que, después de la pérdida de su papá, pudo darle un nuevo significado a la forma en que Sonia vivió su relación con Yeison. Para Camila, la manera en que su mamá permaneció a su lado durante las dificultades adquirió mayor importancia después de la muerte del cantante.

El mensaje estuvo acompañado por una reflexión sobre las relaciones familiares y sobre aquellas formas de demostrar afecto que no necesariamente pasan por las palabras.

La relación de Camila con Yeison Jiménez

Camila es la hija mayor de Sonia Restrepo y, aunque no era hija biológica de Yeison Jiménez, el cantante la crió desde que era pequeña y construyó con ella un vínculo familiar muy cercano.

En diferentes momentos, la joven mostró públicamente la relación que mantenía con Yeison, a quien consideraba su papá. La familia también está integrada por Thaliana y Santiago, hijos de Sonia y el cantante.

Meses después de la muerte de Yeison, la publicación de Camila permitió conocer una faceta más personal de la relación entre madre e hija y el lugar que ocupa Sonia en su proceso familiar.

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