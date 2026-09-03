Greeicy Rendón vivió un inesperado momento durante una de sus recientes presentaciones. La cantante colombiana se encontraba en plena actuación cuando una parte de su vestuario se soltó, situación que pudo convertirse en un problema frente al público.

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El incidente ocurrió mientras la artista interpretaba una de sus canciones y hacía una coreografía junto a uno de sus bailarines. Sin embargo, lejos de detener el espectáculo, la cantante reaccionó rápidamente y continuó con la presentación.

El momento quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde despertó comentarios sobre la manera en que Greeicy manejó el imprevisto.

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¿Qué le pasó a Greeicy durante el concierto?

La artista se encuentra en su ‘Candela World Tour’, gira internacional con la que ha llevado su propuesta musical a diferentes escenarios. Entre las próximas fechas anunciadas aparecen presentaciones en Centroamérica y México.

Durante uno de sus ‘shows’, Greeicy estaba bailando junto a uno de sus acompañantes cuando se soltó el broche que sujetaba una parte de su blusa.

La situación ocurrió mientras avanzaba la coreografía y, por unos instantes, la cantante tuvo que concentrarse en sostener la prenda para evitar que terminara desplazándose.

Pese al inconveniente, la presentación no se detuvo. Greeicy continuó con la puesta en escena y consiguió resolver el problema sin abandonar el escenario.

El episodio fue compartido posteriormente en redes sociales y rápidamente llamó la atención de quienes siguen los conciertos de la artista.

El bailarín la salvó tan lindooo pero esa hijuemadre Greeicy si es que baila no friegue! Es una licuadora! 😍🇨🇴 pic.twitter.com/oiRhzg5ENA — Yayita 💋 (@Yaya_blondie) September 3, 2026

La reacción de Greeicy sorprendió durante el ‘show’

Uno de los aspectos que más comentarios desató fue la naturalidad con la que la cantante enfrentó el inconveniente.

En lugar de abandonar la coreografía o detener la música, Greeicy reaccionó en cuestión de segundos y mantuvo la presentación mientras ajustaba nuevamente su vestuario.

El video del momento permitió a los seguidores observar cómo la intérprete detectó rápidamente lo que estaba sucediendo y actuó para evitar una situación más incómoda.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

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