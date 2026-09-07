Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

La familia del fallecido cantante Yeisón Jiménez enfrenta una fuerte disputa legal y económica por la administración de los bienes y empresas del cantante.

Sigue a PULZO en Discover

Luz Mery Galeano, madre del artista, y su hermana, Lina Jiménez, representadas por una firma de abogados, elevaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.

En la denuncia alertaron sobre supuestos movimientos financieros no autorizados, modificaciones irregulares en la representación legal de las sociedades del cantante y alteraciones en las participaciones accionarias de sus empresas.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramírez Law Group | Derecho Penal Corporativo (@sr_lawgroup)



En un comunicado, compartido por la firma de abogados que representa a la familia, aseguraron:

“Se han desplegado actuaciones societarias, modificaciones en la representación legal, movimientos de participaciones accionarias y operaciones económicas vinculadas con sociedades y bienes relacionados con Yeison Jiménez Galeano (q.e.p.d.), que han afectado económicamente a nuestras mandantes”.

Amanecerá y veremos; lo cierto es que es una realidad que, tras la muerte de Yeison Jiménez, la herencia se convirtió en una disputa legal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.