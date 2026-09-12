Han pasado ocho meses desde la muerte de Yeison Jiménez, pero algunos de los objetos que llevaba consigo el día del accidente continúan revelando detalles sobre lo ocurrido. Recientemente, se conocieron imágenes del estado en el que quedó el reloj que portaba el cantante el pasado 10 de enero.

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El accesorio, que tenía un baño en oro, resultó seriamente afectado por las altas temperaturas a las que estuvo expuesto durante el accidente. Además de los daños visibles en su estructura, varios de sus componentes internos quedaron prácticamente destruidos.

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¿Qué pasó con el reloj que llevaba Yeison Jiménez?

En el video que se conoció recientemente se muestra el reloj luego de haber sido recuperado entre los elementos relacionados con el accidente.

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De acuerdo con la explicación entregada en el material, el calor provocó daños tanto en la apariencia del accesorio como en su funcionamiento. La batería terminó completamente derretida y la parte electrónica también sufrió afectaciones que hacen necesario reemplazar varios de sus componentes.

La máquina del reloj tampoco quedó en condiciones normales debido a la temperatura a la que estuvo expuesta. Sin embargo, más allá de los daños, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de quienes revisaron la pieza.

#restauracion #yeisonjimenez #relojeria #joyeriafina ♬ sonido original – Joyería VENEZIA @joyeriavenezia Estamos restaurando el reloj de Yeison Jiménez. Para lograrlo, nos aliamos con la Casa D’Mario, empezamos a analizar cada parte, su estado actual, qué se conserva, y qué necesita intervención. Restaurar algo así, para nosotros, es difícil. Porque no es solo un trabajo técnico, es tratar con mucho respeto un objeto que hoy tiene un significado muy profundo. Por eso la idea es conservar lo original hasta donde sea posible, y restaurar con cuidado lo que haga falta. Muy pronto les mostraremos el resultado final de este proceso. Y recuerda que Joyería Venezia está en tus mejores momentos. 💎 #joyeriavenezia

Las manecillas quedaron detenidas cerca de la hora del accidente

Aunque el reloj sufrió graves afectaciones, sus manecillas permanecieron ubicadas entre las 4:00 y las 4:10 de la tarde.

Según lo explicado en el video, esta hora coincide con el momento en el que ocurrió el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, convirtiéndose en uno de los detalles que más sorprendió tras la recuperación del accesorio.

El hecho generó múltiples reacciones en redes sociales, donde seguidores del cantante se mostraron impactados al conocer cómo quedó una pieza que llevaba puesta durante sus últimos momentos.

Por ahora, el reloj está siendo sometido a un proceso de restauración que sus responsables calificaron como uno de los trabajos más complejos que han realizado.

El reloj será entregado a la esposa de Yeison Jiménez

La intención no sería simplemente reparar el accesorio para devolverle su funcionamiento, sino conservarlo como parte de la memoria del artista.

Según se explicó en el video, una vez termine la restauración, el reloj será entregado a Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez.

“Esta pieza luego de restaurarla se la regresaremos a la señora Sonia para un museo”, explicaron en el video.

La idea sería que el reloj haga parte de un espacio dedicado a conservar diferentes objetos, prendas y accesorios que pertenecieron al cantante de música popular.

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La cadena ‘Mi Promesa’, otro recuerdo que fue restaurado

El reloj no sería el único objeto personal de Yeison que su familia ha decidido recuperar y conservar después del accidente.

Tras el siniestro, las autoridades hicieron entrega de las pertenencias y joyas que fueron encontradas entre los restos. Entre ellas estaba una de las piezas más representativas del cantante: una cadena que llevaba la frase ‘Mi Promesa’.

Sonia Restrepo también tomó la decisión de restaurar este objeto, con la intención de mantenerlo como recuerdo del artista.

De esta manera, algunas de las pertenencias que acompañaron a Yeison Jiménez durante su vida podrían terminar reunidas en un mismo lugar, como parte de la memoria que su familia busca preservar del cantante.

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