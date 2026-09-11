Por: Caracol Televisión

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El jueves 10 de septiembre se cumplieron 8 meses de la partida del cantante y la tienda elaboró para Sonia Restrepo, la viuda del cantante, un carriel único en el mundo, según su creador, para homenajear a su esposo. El accesorio cuenta con piezas en oro de 18 quilates, esmeraldas y cuero animal.

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El empresario tomó un video en el que se ve a la mujer recibiendo el bolso y una billetera con el logo de Yeison Jiménez; posteriormente, ella decide darles un beso a los regalos y sentir cerca al cantante y padre de sus hijos.

Cómo se conoció Yeison Jiménez con su esposa

Sonia Restrepo, que en ese entonces tenía 18 años, asistió a un concierto que el artista de 22 años estaba dando en Pensilvania, Caldas. Allí cada uno estaba en un grupo por aparte, hasta que ella le pidió a Yeison que le diera una vuelta en el caballo que estaba montado, pero él le dijo que no era suyo y la mujer se molestó. Posteriormente, el cantante la invitó a almorzar y ahí comenzó la historia de amor.

“Yo viajaba demasiado, duré cuatro años en carretera. Si ella hubiera estado en Bogotá hubiera sido lo mismo. En ese tiempo las redes sociales no eran fuertes… Todo lo teníamos que hacer puerta a puerta, viajé a todas las emisoras, a los canales. Yo le decía a ella que no me la podía traer (a Bogotá) … hasta que ya me empezó a ir un poquito bien y muy enamorado le dije: ´vente para acá´… Le hice tres promesas, le dije: ´quiero que seas mi esposa, la mamá de mis hijos y te voy a sacar profesional… y las tres se las cumplí”, dijo el intérprete de ‘El Aventurero’ alguna vez para Revista Vea.

En esa misma entrevista, habló de sus sueños y los que le faltan por cumplir como ser piloto de avión, sin imaginar que su vida acabaría en un accidente aéreo.

“Mira que no, qué locura, pero no ¿sabes cuál es el único sueño que no he podido cumplir? Es ser piloto de avión, yo vuelo mucho en el avión mío y ya le entiendo demasiado al tema, entonces se me facilita muchísimo y sé que, si Dios me presta la vida, en los próximos meses los estaré sorprendiendo con mi tarjeta de piloto de avión privado. Me parece un gran logro decirle a alguien, ‘yo vuelo aviones’, es wow, es teso, no me queda tiempo de estudiarlo, pero lo voy a hacer”, confesó el fallecido artista.

El Congreso de la República y la Asamblea Departamental de Caldas también se unieron a los reconocimientos para el artista; homenajearon su impacto en la música popular, su trayectoria artística y el aporte a la identidad musical del Eje Cafetero, territorio donde nació.

Además, sus colegas como, Jessi Uribe, Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Paola Jara y Alan Ramírez, organizaron la última despedida el 14 de enero en el Movistar Arena en Bogotá, lugar donde hace dos años realizó su primer concierto en el recinto y recibió millones de críticas por llevar caballos al lugar.

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