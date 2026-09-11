Andrew Garfield terminó con más dudas que certezas sobre la inteligencia artificial después de ponerse en los zapatos de Sam Altman. Según contó el actor, interpretar al CEO de OpenAI en la película Artificial lo llevó a investigar a fondo el impacto de esta tecnología y a tomar una decisión que llamó la atención: dejar de usar ChatGPT.

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La cinta, dirigida por Luca Guadagnino, llegará a los cines el 25 de diciembre, después de su presentación en el Festival de Cine de Nueva York, programada para el 5 de octubre. La historia está basada en hechos reales y aborda la crisis que atravesó OpenAI en 2023 y sus repercusiones en el desarrollo de la IA.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live!, Garfield explicó que conocer más sobre la industria terminó aumentando sus preocupaciones. El actor comparó esta experiencia con lo que ocurrió después de interpretar a Eduardo Saverin en La red social: tras aquella película, decidió dejar Facebook.

Ahora ocurrió algo similar con ChatGPT. Garfield confesó que tomó la decisión “inmediatamente” de dejar “de usar ChatGPT”. El actor explicó que su investigación sobre la IA le provocó “nervios” y “susto” frente a lo que pueda ocurrir con el empleo y la economía.

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Garfield fue todavía más contundente al hablar del futuro de esta tecnología. “Cuanto más sabes, más te das cuenta de que nos dirigimos de cabeza a un territorio particularmente desconocido”, afirmó, y agregó, de manera paradójica, que “ellos lo dicen abiertamente”.

El actor incluso reprodujo con ironía el tipo de advertencias que, según él, hacen quienes desarrollan estas tecnologías: “Dicen algo así como: ‘Sí, bueno, la verdad es que no sabemos muy bien quiénes van a perder sus puestos de trabajo ni cómo vamos a crear una economía que funcione para la gente de a pie. ¡Pero lo vamos a averiguar! ¡Y prometo que va a ser genial!’”.

Finalmente, Garfield resumió su percepción con una frase cargada de ironía: dijo que, al menos, son “transparentes”. Su experiencia interpretando a Altman, así, terminó modificando su relación con una de las herramientas de IA más populares.

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