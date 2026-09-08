Una foto que parecía un juego terminó despertando la nostalgia familiar entre los seguidores de Lina Tejeiro, luego de que se sumara al trend de inteligencia artificial que transforma fotografías actuales para darles una estética de los ochenta, con peinados, ropa, accesorios y elementos de esa época.

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Tejeiro compartió en sus redes sociales el resultado sin imaginar que la atención de sus seguidores se concentraría en un detalle: el parecido que encontraron entre ella y su mamá, Vibiana Tejeiro, cuando fue reina del Meta.

Varios usuarios reaccionaron a la publicación y señalaron que una de las fotografías se parecía a Vibiana. Entre los comentarios aparecieron mensajes como “En la 4 te pareces mucho a una foto de @vibianatejeiro en el reinado” y “Vibi, ¿eres tú?… preciosa Linux”. Otros incluso compararon a Lina con Selena Quintanilla.

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Cabe mencionar que Vibiana Tejeiro fue reina del Meta en 1988 y después recordó aquella época en redes sociales. La madre de Lina explicó que los estándares de belleza eran diferentes y contó detalles sobre los preparativos de las participantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vibiana Tejeiro (@vibianatejeiro)

Finalmente, Vibiana Tejeiro mencionó que no podía depilarse las piernas, las cejas ni el bozo y que los peinados debían ser voluminosos, con rulos y mucho copete. “Entre más alto el copete Alf más elegante era… en fin, la naturalidad”, escribió. Así, el trend de Lina terminó conectando dos generaciones y poniendo en centro los recuerdos de su mamá como reina.

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