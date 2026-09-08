Por: Noticiero 90 minutos

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La historia permite comprender más allá de los hechos inmediatos y ayuda a descifrar cómo se han constituido las estructuras sociales, culturales y políticas en las que se desenvuelve la humanidad. Por esta razón, la literatura, con su capacidad de acercar a los lectores a narraciones complejas de pasado y presente, se convierte en un vehículo para explorar la realidad de una forma más enriquecedora. De acuerdo con el director Gerardo Quintero, existen libros que logran su cometido de iluminar los procesos históricos y sociales: desde la Revolución rusa hasta diálogos con figuras icónicas de América Latina. Así, ofrecer una mirada integral sobre el mundo y las sociedades actuales se vuelve posible a través de estas lecturas.

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La primera obra recomendada es ‘No todo es olvido’, escrita por el periodista y consultor político Ángel Becassino. Este libro recopila diálogos con personajes destacados como Jorge Luis Borges, Silvio Rodríguez y Roberto Gómez Bolaños. A través de conversaciones fluidas, Becassino explora temas como la memoria, la creación artística y la visión crítica sobre la sociedad. Según palabras del autor, “la estrategia es para ganar y la táctica es para no perder”, poniendo en evidencia la relevancia del marketing político y la relación entre propuestas y quienes las aceptan o rechazan.

Una segunda recomendación es ‘La noche de las lanzas’, de Germán Castro Caicedo. Según informó Planeta, esta obra ha sido reeditada a propósito de la reciente decisión del papa León XIV de declarar venerables a monseñor Alejandro Labaka y la hermana Inés Arango. Estos dos religiosos murieron en la selva, dedicados a labores misionales. Castro Caicedo reconstruye sus vidas desde una mirada periodística, centrando el discurso en el sacrificio y la convicción de ambos personajes en su misión.

Por último, ‘Rasputín y la caída de los Romanov’, biografía escrita por el historiador británico Antony Beevor, aborda la vida de Grigori Rasputín: un campesino siberiano que alcanzó una influencia crucial dentro de la familia imperial rusa. A partir de documentos inéditos, Beevor aparta el mito de la realidad histórica y retrata tanto las ambiciones de Rasputín como el contexto político previo a la revolución rusa. El propio Beevor resalta cómo un episodio aparentemente casual marcó el punto máximo de poder del controvertido personaje.

En suma, estos tres libros demuestran la capacidad de la literatura para aportar nuevas perspectivas sobre la historia y las complejidades humanas, recordando que cada final puede ser solo el inicio de una nueva comprensión.

¿Cuáles son los libros recomendados por Gerardo Quintero para entender la historia del mundo?

De acuerdo con la información presentada, Gerardo Quintero sugiere ‘No todo es olvido’ de Ángel Becassino, ‘La noche de las lanzas’ de Germán Castro Caicedo y ‘Rasputín y la caída de los Romanov’ de Antony Beevor como lecturas fundamentales para analizar y comprender distintos episodios históricos y realidades sociales.

¿Qué significa el término "venerable" en el proceso de beatificación?

En el contexto de la Iglesia católica, según el texto, el término “venerable” hace referencia al segundo paso dentro del proceso de beatificación. Es el estado previo al reconocimiento de santidad y fue concedido a monseñor Alejandro Labaka y la hermana Inés Arango, quienes dedicaron su vida a labores misionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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