Hay preocupación entre los seguidores del circo Hermanos Gasca por la salud de Martín Fuentes Gasca, uno de los principales referentes de esta tradicional familia circense. El empresario y artista fue hospitalizado en Santander, luego de presentar quebrantos de salud.

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La situación fue confirmada por su hijo, el también reconocido artista circense Raúl Gasca, quien explicó que su padre pasó una noche complicada y que la familia tomó la decisión de llevarlo a un centro médico antes de continuar con un viaje que tenían previsto hacia Cúcuta.

De acuerdo con la información divulgada por Blu Radio, Martín Fuentes Gasca permanece internado en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), ubicado en Piedecuesta, Santander.

Raúl Gasca contó que inicialmente tenían previsto continuar con sus planes de desplazamiento, pero el estado de salud de su padre llevó a modificar la agenda. El empresario explicó que los médicos decidieron dejar hospitalizado al fundador del circo para mantenerlo bajo observación.

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Aunque la noticia causó preocupación entre los seguidores de la familia, Raúl entregó un parte que apunta a un panorama más tranquilo. Según explicó, los profesionales de la salud le indicaron que la condición de su padre no sería de extrema gravedad, aunque deberá permanecer varios días en el hospital mientras se establece cómo evoluciona.

Por ahora, no se ha divulgado un diagnóstico específico sobre el quebranto de salud que llevó a Martín Fuentes Gasca al centro asistencial.

¿Qué pasó con el Circo Hermanos Gasca?

La hospitalización también produjo cambios en los planes que tenía la compañía circense. El circo tenía previsto terminar su temporada en Bucaramanga y posteriormente trasladarse a Cúcuta, ciudad a la que regresaría después de varios años.

Raúl Gasca informó que, debido a la situación de su padre, la familia decidió permanecer algunos días más en el área metropolitana de Bucaramanga. De esta manera, las funciones del espectáculo continuarán en Santander mientras Martín Fuentes Gasca permanece bajo atención médica.

Según Blu Radio, las presentaciones se reanudarán este jueves 10 de septiembre, luego de una pausa de dos días, y la temporada se extenderá aproximadamente durante una semana adicional. La familia también anunció una tarifa especial de 20.000 pesos para los asistentes, mientras que los menores de cinco años tendrán ingreso gratuito.

La llegada del circo a Cúcuta tendrá que esperar. Parte de la infraestructura de la compañía ya se encuentra en esa ciudad, pero el traslado fue aplazado debido a la situación médica del fundador.

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