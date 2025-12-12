Florinda Meza, reconocida actriz y viuda del célebre comediante Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, se pronunció vehementemente contra acusaciones de ser una mujer ambiciosa y defendió su relación con el actor recientemente en una entrevista con el programa “La mañana de Moria” en Argentina.
Sobre su rol en la administración de los bienes de su difunto esposo, Meza dijo, “Si hubiera sido yo una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido en 2006, ante notario, a instancia mía, casi 1’000.000 de dólares cada uno. Dinero que yo ahorré, que yo administré, de nuestro trabajo, y que de ahí se tomó”. Sus palabras evidencian un resguardo hacia su relacionamiento con la familia de Bolaños, a pesar de las críticas que ha recibido durante años.
En la entrevista, recordó momentos de apremio económico durante su convivencia con ‘Chespirito‘. Al parecer, Bolaños sugería la idea de dejar de laborar para resguardarse contra eventualidades como enfermedades graves. Sin embargo, Florinda insistió en seguir trabajando y cuidar el ahorro. Llegó a manejar sus propios ingresos mientras los recursos de Bolaños se asignaban casi por completo para su familia anterior, que incluían a su exesposa Graciela Fernández, de acuerdo con lo que contó en el citado programa.
La actriz puso en valor el sacrificio que significó renunciar a su carrera en su momento más álgido para cuidar a su esposo que padecía de Parkinson, una enfermedad que requiere atención constante. Aseguró en ‘La mañana de Moria’: “En la época más productiva de mi vida, yo dejé todo para estar con él y cuidarlo”.
También aprovechó la ocasión para manifestar su disgusto con la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, producida por HBO este año que presenta, en su opinión, una visión distorsionada del creador de populares programas como ‘El chavo del 8’ y ‘El chapulín colorado’. Según Meza, la producción la presenta a ella en mala luz y a Bolaños como un hombre que descuidó a su familia por una nueva relación amorosa con ella. Una interpretación que la actriz niega enfáticamente, afirmando que él mantuvo relaciones sólidas con sus seis hijos y su exesposa, de acuerdo con el citado medio.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO