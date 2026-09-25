Yamid Amat, reconocido periodista y presentador colombiano de 84 años, permanece hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el pasado 21 de septiembre por complicaciones respiratorias asociadas a un diagnóstico de EPOC.

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Al momento de su ingreso, el centro médico reportó que su estado era crítico y su pronóstico se mantiene reservado.

En medio de la preocupación por su salud, surgieron rumores sobre un supuesto fallecimiento, los cuales fueron desmentidos por Canal1.

El medio informó que el periodista dejó de estar inconsciente y que ha respondido favorablemente al tratamiento médico.

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Su hijo, Yamid Amat Serna, ha sido el encargado de comunicar los avances sobre su estado. Este 25 de septiembre informó que la salud de su padre presentó una evolución positiva durante las últimas 24 horas, destacando el trabajo del equipo médico y de enfermería que lo atiende.

La familia también agradeció las numerosas muestras de cariño y solidaridad recibidas desde distintos sectores del país. Según su hijo, esos mensajes han representado un importante apoyo durante estos días.

Amat es una de las figuras más reconocidas del periodismo colombiano y fue fundador del Noticiero CM&, además de desarrollar una extensa trayectoria en radio y televisión.

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