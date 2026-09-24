Por: El Espectador

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Más de 350 figuras del ámbito cultural de habla hispana se alzaron en defensa de la libertad de pensamiento luego de que la escritora argentina Ariana Harwicz fuera excluida del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh de Granada. La polémica se desató cuando la organización del evento informó a Harwicz que no podía garantizar su seguridad debido a la presión de grupos de apoyo a Palestina, quienes solicitaron su veto por su oposición al boicot cultural contra Israel.

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Entre quienes respaldan el manifiesto que exige pluralismo y rechaza la exclusión figuran reconocidos nombres como la poeta Piedad Bonnett, las escritoras Ana María Shua y Valeria Correa Fiz, el novelista Rodrigo Blanco Calderón, así como los periodistas Iñaki Ellacuría y Emilia Landaluce, según confirmó la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), entidad que difundió el comunicado. El texto remarca que “defender la libertad de expresión solo para quienes piensan como nosotros no es defenderla: es sustituir la confrontación libre de ideas por la selección ideológica”.

Harwicz tenía prevista su participación en el festival para el 26 de septiembre, pero en su cuenta de la red social X hizo pública su cancelación, asegurando que la dirección cedió a las exigencias y describió la situación como “un festival sin disidencia”. Esta decisión también provocó la ausencia del novelista irlandés John Banville, quien anunció que no asistirá al evento.

Por su parte, la FCJE condenó la cancelación y solicitó explicaciones a los responsables del festival, poniendo en duda el silencio de entidades culturales colaboradoras como el Ayuntamiento de Granada, el Instituto Cervantes, la Fundación Tres Culturas y Acción Cultural Española. La Universidad de Granada, vinculada al evento, aclaró que la decisión fue de la dirección del festival y reiteró su compromiso con el “pensamiento crítico”.

La petición de exclusión fue impulsada por la Red Universitaria por Palestina de Granada, que el 17 de septiembre pidió formalmente la reconsideración de la presencia de Harwicz por sus comentarios públicos sobre Israel, Palestina y el boicot cultural. Enfatizaron que su protesta no incluyó amenazas ni convocatorias, y negaron motivaciones antisemitas, aunque citaron declaraciones de Harwicz en X donde cuestionaba las acusaciones de genocidio en Israel.

En paralelo, un grupo de escritoras latinoamericanas expresó apoyo a la Red y a la cancelación, argumentando que la libertad de expresión tiene límites legales y criticaron a la autora por describir el boicot a Israel como “ataque antisemita”. El festival continúa hasta el domingo, marcado por la controversia en torno a la libertad de expresión y el pluralismo en la cultura.

¿Por qué fue excluida Ariana Harwicz del festival Cultur-Alh de Granada?

Ariana Harwicz fue excluida del festival Cultur-Alh de Granada a raíz de la presión ejercida por la Red Universitaria por Palestina de Granada, que solicitó su veto por las posturas públicas de la autora sobre Israel y el boicot cultural. Los organizadores indicaron que no podían garantizar la seguridad de Harwicz ante la solicitud de diversos grupos, lo que desembocó en la cancelación de su participación.

¿Cuáles fueron los argumentos de los defensores y detractores de la participación de Harwicz?

Quienes defendieron a Harwicz, incluyendo reconocidos escritores y la Federación de Comunidades Judías de España, argumentaron que excluir a un autor por sus opiniones públicas representa una amenaza al pluralismo y la libertad de expresión. Por otro lado, organizaciones y escritoras críticas a Harwicz señalaron que ciertos límites legales —como la incitación al odio— justifican la exclusión en casos donde se perciba que el discurso puede caer en difamación o discriminación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Júbilo en Gaza e Israel por acuerdo entre Hamás y Netanyahu: así avanza el plan de paz de Trump

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, en la que se prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra. Esto es lo que se sabe del pacto, que se espera se firme el jueves en Egipto.