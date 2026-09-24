El mercado de la música en vivo ha experimentado una transformación profunda en las últimas dos décadas, y Colombia se ha consolidado como un epicentro clave para las grandes giras internacionales. Este desarrollo ha permitido que los promotores locales acumulen una vasta experiencia en la producción de espectáculos masivos en estadios, gestionando eventos para figuras globales de la música urbana y pop como Bad Bunny, Karol G, J Balvin, Maluma, Daddy Yankee, RBD y Silvestre Dangond.

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Un indicador de la madurez que ha alcanzado este sector en el país es la visibilidad obtenida en escenarios globales. Compañías nacionales de promoción han logrado posicionarse en publicaciones especializadas de la industria, como el reconocimiento otorgado por la revista Billboard en su edición de Touring Power Players, lo que refleja cómo la gestión de conciertos en Colombia resuena dentro de la conversación internacional de la música en vivo.

A partir de este recorrido, la industria de conciertos colombiana enfrenta una nueva etapa marcada por la expansión hacia Estados Unidos. Este movimiento responde a un momento estratégico en el que el público latino en territorio estadounidense representa un segmento cada vez más decisivo y con una alta demanda de experiencias de gran formato.

Trasladar la operación a un mercado como el norteamericano implica replicar y adaptar un modelo de trabajo perfeccionado durante años en Colombia, el cual abarca desde la coordinación con los equipos de los artistas hasta la producción técnica, la comercialización y la operación logística a gran escala. Para los promotores locales, este paso se plantea no como un cambio de rumbo, sino como una evolución natural para conectar de manera directa a los grandes exponentes de la música latina con las comunidades hispanas en Estados Unidos, marcando un hito en la exportación de servicios y capacidad de producción desde el país.

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