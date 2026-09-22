Los seguidores del reconocido artista mexicano Carlos Rivera en Colombia recibieron un duro golpe este martes tras confirmarse la reprogramación oficial de su gira internacional, una medida que afecta directamente su esperado paso por el país y que obliga a posponer el concierto programado en el Movistar Arena de Bogotá. Tanto el equipo de management como el propio cantante emitieron un comunicado conjunto en el que explicaron las razones de fuerza mayor detrás de esta decisión ministerial para su salud.

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Según el informe médico divulgado, el intérprete de baladas y pop romántico viene lidiando desde hace un tiempo con una compleja lesión en las cuerdas vocales. Pese al esfuerzo constante del artista por cumplir con sus compromisos profesionales sin defraudar a su audiencia, la exigencia de los directos llegó a un punto crítico en el que continuar cantando sin el descanso adecuado pondría en riesgo permanente su instrumento vocal. Por estricta recomendación médica, Rivera deberá cumplir con un mes de reposo absoluto y terapias de rehabilitación.

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, expresó el artista a través de un mensaje directo dirigido a sus fanáticos, a quienes agradeció la comprensión. El mexicano reconoció el impacto emocional de la noticia, sabiendo la ilusión, los planes de viaje y el esfuerzo que sus seguidores depositan en cada fecha.

En lo que concierne al territorio colombiano, el ajuste en el calendario modifica las citas más esperadas por el público andino. El concierto que se iba a llevar a cabo el próximo 2 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá fue reasignado oficialmente para el 15 de abril de 2027. De igual manera, la presentación prevista en el Teatro Universidad de Medellín para el 3 de octubre de 2026 se trasladó para el 17 de abril de 2027. La medida de aplazamiento también cobija a las fechas previstas en Fórum Majadas (Guatemala) y el Gimnasio Nacional (El Salvador).

La organización del evento ratificó que todas las entradas adquiridas previamente para las fechas originales conservarán plena validez para los nuevos encuentros en 2027, por lo que los asistentes no tendrán que adelantar ningún trámite adicional ni gestión de canje para asegurar su ingreso al recinto bogotano.

Asimismo, la oficina de representación aclaró que el periodo de pausa obligatoria se extenderá exactamente por cuatro semanas, permitiendo que la agenda artística retome su curso normal a partir del próximo 23 de octubre con su presentación en Tlaxcala. Los seguidores capitalinos deberán esperar unos meses más para corear éxitos como Te Esperaba y Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro, mientras el artista prioriza su recuperación clínica para volver a brillar sobre los escenarios latinoamericanos.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.