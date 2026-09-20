Alejandra Guzmán tuvo que suspender su concierto en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río, Veracruz, luego de sufrir una lesión en la cadera durante los primeros minutos de su presentación. La cantante mexicana, de 58 años, estaba haciendo una coreografía cuando tuvo dificultades para mantenerse en pie y pidió ayuda médica frente al público.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: La banda de Yeison Jiménez anunció a su nuevo vocalista; ¿estará a la altura del ‘Aventurero’?)

El momento quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. En las imágenes se observa a Guzmán acompañada por sus bailarines mientras intenta continuar con el espectáculo, hasta que manifiesta que no puede moverse y dice ante los asistentes: “Perdón, se me salió la cadera”. Poco después, solicitó la presencia de un médico y una ambulancia.

Paramédicos ingresaron al escenario para atenderla y posteriormente la cantante fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona de Veracruz-Boca del Río. El concierto quedó suspendido mientras se conocía su estado de salud y se definía qué ocurriría con la presentación.

La situación despertó preocupación debido a los antecedentes médicos de la artista relacionados con sus caderas. Guzmán cuenta con prótesis en ambas caderas y ha tenido diferentes intervenciones quirúrgicas a lo largo de los últimos años. También ha pasado por procedimientos relacionados con la columna y la espalda.

Horas después del accidente, la propia Alejandra Guzmán confirmó que recibió atención médica y entregó un parte sobre su estado. La cantante señaló que ya le habían acomodado la cadera y aseguró que se encontraba bien.

¡Canta desde el hospital! Alejandra Guzmán reaparece en camilla y bromea cantando sobre su luxación de cadera tras el susto en Veracruz 🏥🎤😂

Puntos clave:

El concierto en pausa: La presentación en Boca del Río se detuvo tras la falla en sus prótesis de titanio que la llevó… https://t.co/EKL89fkcdg pic.twitter.com/HHxa5hzFQ8 — apartadomex (@ApartadoMex) September 20, 2026

Además, informó que la presentación en Veracruz no quedaría cancelada de manera definitiva, sino que sería reprogramada. La nueva fecha será comunicada posteriormente por los canales oficiales de la artista y los organizadores.

(Ver también: “No pude cargarte ni un segundo”: desgarrador mensaje del cantante Dekko por la muerte de su hijo)

De esta manera, el concierto que apenas comenzaba terminó siendo interrumpido por el problema de salud de la cantante, quien fue retirada del escenario en ambulancia para recibir atención médica antes de confirmar posteriormente que se encontraba bien.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.