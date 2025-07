La reconocida cantante mexicana Alejandra Guzmán anunció la cancelación de su concierto en Bogotá, previsto para el 29 de agosto de 2025 en el Movistar Arena, como parte de la reprogramación completa de su gira ‘Brilla Tour’. La decisión obedece a motivos de salud que obligaron a la artista a hacer una pausa en sus actividades artísticas y priorizar su bienestar físico y emocional.

La noticia fue confirmada por la propia cantante a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En el mensaje, explicó que, tras someterse a una cirugía de emergencia luego de su presentación del 18 de julio en Monterrey (México), los médicos le recomendaron suspender cualquier esfuerzo físico y guardar reposo. Como consecuencia, se vio en la obligación de posponer toda la gira agendada para 2025.

“Por recomendaciones médicas y para priorizar mi salud, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026”, explicó la intérprete de ‘Eternamente bella’. Además, agregó que “esta decisión no ha sido fácil, pero es necesaria para asegurar que mi regreso a los escenarios esté lleno de la energía, entrega y calidad que el público merece”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx)

Hasta el momento, no se conocen detalles específicos sobre la cirugía a la que fue sometida ni el diagnóstico exacto que motivó su hospitalización. No obstante, se sabe que Guzmán fue internada de urgencia el pasado 15 de julio en una clínica privada en la Ciudad de México, luego de presentar complicaciones de salud tras varias presentaciones consecutivas. De acuerdo con medios locales, su condición requería observación médica, múltiples exámenes y un periodo de recuperación prolongado.

La noticia causó preocupación entre sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes han mostrado solidaridad a través de mensajes de apoyo en redes sociales. En Bogotá, ciudad que esperaba con entusiasmo su presentación, la cancelación fue recibida con comprensión, aunque con evidente tristeza por parte de los fans.

La artista aclaró que todas las boletas adquiridas para los conciertos del ‘Brilla Tour’, incluida la fecha en Bogotá, seguirán siendo válidas para las nuevas fechas que serán anunciadas próximamente. Asimismo, quienes deseen solicitar el reembolso podrán hacerlo a través de los canales oficiales.

Lejos de alejarse por completo de la música, Alejandra Guzmán manifestó que, mientras se recupera, continuará trabajando en nuevo material. En su mensaje, también expresó gratitud hacia sus fans por su paciencia y fidelidad: “Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor”.

Esta no es la primera vez que la salud obliga a Guzmán a detener su actividad artística. En el pasado, ha enfrentado diversos desafíos físicos que ha superado con valentía. Sin embargo, esta vez su entorno más cercano y su equipo médico insistieron en la importancia de hacer una pausa total para evitar complicaciones mayores.

Antes del anuncio de la cancelación, la cantante había compartido en su cuenta de Instagram algunos de los momentos más memorables de la gira ‘Brilla Tour‘, con presentaciones en países como México, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos. Sus publicaciones mostraban su cercanía con el público, la intensidad de sus ‘shows’ y el entusiasmo que acompañaba cada presentación.

Ahora, los seguidores de la intérprete de ‘Hacer el amor con otro‘ se mantienen a la espera de noticias alentadoras sobre su recuperación y de la reprogramación oficial de las fechas para 2026. Alejandra Guzmán, fiel a su estilo combativo, ha dejado claro que su regreso será con más fuerza y que, como siempre, su prioridad será entregarse por completo a su público.

