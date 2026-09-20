Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Consuelo Lago Franco, a sus más de noventa años, sigue siendo una figura central en la cultura gráfica colombiana gracias a la creación de Nieves Carabalí, la emblemática caricatura que le ha dado voz y rostro a una parte esencial de la identidad nacional. Reconocida por su inconfundible estilo y su longevidad, Lago comparte tanto sus inquietudes vitales como su sentido crítico frente al paso del tiempo. Como detalla El Espectador, la artista manifiesta sentir que la vejez es una especie de “traición” de la vida y, aunque la memoria y la agilidad le flaquean, asegura que su creatividad permanece intacta gracias a Nieves, el personaje que la ha acompañado por más de cinco décadas.

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Nieves nació en 1968, como una empleada doméstica afrodescendiente, y fue publicada inicialmente en El País de Cali gracias a una iniciativa de Lago de ilustrar situaciones cotidianas y observaciones con humor e ingenio. Durante los primeros años, la logística para compartir los dibujos era rudimentaria: Lago los enviaba en físico y solo luego, con la llegada del fax, computador y correo electrónico, pudo adaptarse paulatinamente a la tecnología, aunque hoy en día, aún prefiere la tinta y el papel sobre cualquier medio digital. La caricatura Nieves, publicada desde hace años en El Espectador, ha evolucionado acompañando los grandes cambios sociales y culturales de Colombia y reflejando, muchas veces, las inquietudes y debates de la sociedad.

Sin embargo, la trayectoria de Nieves ha estado marcada no solo por el humor, sino también por la controversia. En 1997, el abogado y líder afro Pascual Augusto Charrupí interpuso una acción legal contra El País argumentando que la caricatura era racista, lo que llevó a un debate nacional sobre los límites del arte y el humor gráfico. La justicia determinó que el personaje, lejos de ser peyorativo, era “representante digna” de una parte de la sociedad, como señaló el juez Guillermo Arias a El Espectador. No obstante, la discusión sobre el impacto de Nieves persiste hasta hoy, alimentada por análisis académicos como los de Elisabeth Cunin y voces del ámbito artístico y periodístico, que la ven como un espejo de las tensiones raciales y de clase en Colombia.

En el ámbito íntimo, la familia de Lago se ha nutrido del arte, transmitiéndolo de generación en generación. Así, su hija Daniela y sus nietas han seguido caminos artísticos, manteniendo vivo el legado de Consuelo. El personaje de Nieves, transformado con los años de empleada doméstica a filósofa, encarna las contradicciones, aspiraciones y desafíos de la sociedad, mientras la propia autora se interroga sobre el sentido del arte y la trascendencia personal.

¿Por qué la caricatura Nieves ha sido motivo de controversia en Colombia?

Nieves ha generado polémica porque algunos sectores han visto en ella una representación racista de la mujer afrodescendiente, al identificarla inicialmente con los estereotipos de la empleada doméstica. La acción presentada en 1997 por Pascual Augusto Charrupí aludía a que la caricatura perpetuaba visiones negativas. Sin embargo, el poder judicial sostuvo que Nieves es un símbolo de ingenio y representación, aunque el debate sobre racismo y arte persiste en la opinión pública y en estudios posteriores.

¿Cuál ha sido la evolución del personaje Nieves desde su creación?

Según lo narrado en El Espectador, Nieves inició como una mujer empleada doméstica y, a lo largo de sus más de 50 años, fue evolucionando hasta convertirse en una figura filosófica y reflexiva. Esta transformación también respondió a las críticas sociales y a los propios cuestionamientos de su autora, quien decidió liberarla de los estereotipos iniciales y dotarla de mayor profundidad intelectual, convirtiéndola en un personaje capaz de dialogar con el arte y la sociedad colombiana contemporánea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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