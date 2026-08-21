Francia Márquez fue tajante y habló de temas espinosos que muchos venían queriendo conocer a detalle desde hace meses.

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En diálogo con Caracol Radio, Márquez contó que no se habla con el expresidente Gustavo Petro desde el pasado 7 de agosto.

“Hablamos el 7 de agosto, terminando el Gobierno. Nos comunicamos, hablamos y nos dimos las gracias por lo que pudimos hacer, pero, sobre todo, el agradecimiento al país por permitirnos gobernar a Colombia con compromiso”, señaló.

Daniel Coronell, quien la entrevistó, le preguntó por un insólito episodio a días de acabar el anterior gobierno. Fue el día que Petro habló de “dar en el blanco y el negro” y, al mencionar esto, tocarle el hombro a Márquez.

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“Pensé en los memes que nos iban a hacer. No fue una expresión fácil; fue una expresión incómoda, porque ir como mujer negra y lidiar con algunas situaciones no fue fácil. Fue un lenguaje inapropiado porque, para mí, como mujer antirracista, eso me conmueve. Las personas a veces hablan y no se dan cuenta, en el momento, de lo que están diciendo. Fue un lenguaje inapropiado en términos de lo que estábamos construyendo”, añadió.

Coronell le preguntó directamente si cree que sufrió de racismo en el propio gobierno que integraba. Ella dijo tajantemente que sí.

“No solo en ese gobierno; este es un país racista. Eso no quiere decir que, por tener una agenda contra las injusticias, no vamos a recibir prácticas racistas. Lo dije muchas veces. Encontramos racismo en el gobierno saliente y en este nuevo gobierno va a ser peor”, sentenció.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.