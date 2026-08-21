Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una crítica situación ambiental se vive en Coello, Tolima, a raíz de un incendio forestal que ha ido escalando rápidamente y preocupa a las autoridades locales y a los habitantes del municipio. El alcalde Santiago Herrera informó que las llamas, que inicialmente se encontraban en el sector conocido como CENOP, lograron cruzar el río y avanzar hacia otras áreas vulnerables, específicamente a los sectores de Caimito y Las Avispas, donde el impacto ha sido significativo. Según Herrera, en Las Avispas el incendio ya provocó la quema de un restaurante y un carrotanque, lo que agrava la emergencia y afecta tanto a la economía local como a la capacidad de respuesta ante la crisis.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información suministrada por el alcalde y recogida por medios regionales, la emergencia ha obligado a coordinar acciones directas entre diferentes localidades. A Gualanday, por ejemplo, pertenece parte de los equipos y carrotanques que han sido enviados en apoyo para controlar el fuego. Esta colaboración entre municipios muestra la magnitud de la problemática y la necesidad de una respuesta articulada para prevenir daños mayores en la región.

Frente al avance incontrolado del incendio y la presencia de humo denso y fuertes vientos en las zonas adyacentes, Herrera realizó un llamado urgente a la población de Caimito. El mandatario solicitó a los residentes considerar la evacuación preventiva y desplazarse a sitios seguros si perciben que el riesgo aumenta. Su mensaje enfatizó la importancia de poner la vida por encima de los bienes materiales: "Lo material se recupera, pero nuestras familias, nuestros seres queridos es lo que hoy tenemos que proteger", subrayó el alcalde, instando a la comunidad a priorizar su integridad mientras los organismos de emergencia redoblan esfuerzos para enfrentar la calamidad.

El incendio en Coello no es un caso aislado. Según informan las autoridades, los incendios forestales han generado alerta en todo el departamento del Tolima. Varios municipios están siendo afectados y han requerido de la intervención de equipos de socorro y el apoyo institucional para intentar controlar las conflagraciones y mitigar el impacto sobre la población y el medio ambiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué pidió el alcalde de Coello evacuar Caimito por el incendio forestal?

El alcalde Santiago Herrera solicitó la evacuación preventiva de Caimito porque las llamas del incendio forestal, sumadas a la presencia de humo y los fuertes vientos, representan un alto riesgo para la seguridad de los habitantes. Herrera destacó la necesidad de proteger la vida, ya que el avance del fuego y las condiciones adversas podían poner en peligro a quienes permanecieran en la zona.

¿Cómo están apoyando otros municipios la emergencia por el incendio forestal en Tolima?

Municipios como Gualanday han enviado equipos y carrotanques para reforzar las labores de control del incendio en Coello. La coordinación entre localidades permite sumar recursos y personal para atender la emergencia, mostrando una respuesta solidaria que busca evitar que el incendio afecte más zonas habitadas y cause mayores daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.