Por: El Espectador

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Las zonas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) que estaban delineadas en los mapas de los municipios de Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio han dejado de existir formalmente tras la reciente decisión del Ministerio de Agricultura. Este cambio se formalizó a través de la derogación de seis resoluciones, un proceso que elimina las restricciones impuestas sobre 15.839 hectáreas, devolviendo, al menos en parte, la facultad a las alcaldías locales para decidir cómo se usarán sus suelos. Así lo indicó el presidente Abelardo de la Espriella cuando anunció, en septiembre, que estos ajustes se harían efectivos.

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En concreto, el Ministerio derogó cinco resoluciones específicas de las APPA en esos municipios y también la Resolución 507 de 2023. Esta última tenía en la mira otras 35.000 hectáreas, correspondientes al 49,5 % de Sabana Centro, y las catalogaba como potencial Zona de Protección (ZPPA). No obstante, resulta importante aclarar que, pese a que la figura APPA ofrecía una protección especial y exclusividad para la actividad agrícola, la derogatoria de estas resoluciones no implica que esas tierras ahora queden automáticamente disponibles para urbanizar. Persisten regulaciones como los planes de ordenamiento territorial existentes, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca (POMCA) del río Bogotá y otros lineamientos ambientales que continúan vigentes, incluyendo los lineamientos recién adoptados para la Sabana.

Sobre las razones detrás de esta medida, el Ministerio de Agricultura explicó que una revisión técnica antecedió la decisión de derogar las resoluciones. Este análisis fue responsabilidad de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), dependencia vinculada al Ministerio y que, curiosamente, también hizo parte de la delimitación de las áreas en un comienzo. Dentro de los problemas identificados por la UPRA se encuentran diferencias de escalas en la elaboración de las delimitaciones, lo que habría afectado la rigurosidad y validez técnica de las resoluciones. Así, la decisión del Ministerio responde a inconsistencias técnicas y no a una intención directa de abrir estas zonas a la urbanización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se derogaron las áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Sabana Centro?

La derogatoria de las áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios como Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio se dio tras una revisión técnica realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adscrita al Ministerio de Agricultura. De acuerdo con la información del Ministerio, se encontraron problemas técnicos, como diferencias en las escalas utilizadas para delimitar estas áreas, lo que comprometía la validez de las resoluciones.

¿Las tierras antes protegidas por APPA pueden ser urbanizadas tras la derogación de las resoluciones?

Aunque la protección especial que ofrecían las APPA ya no existe luego de la derogación de las resoluciones, esto no significa que las tierras queden de inmediato disponibles para usos urbanos. Según el Ministerio de Agricultura, las restricciones ambientales y planes regulatorios como los planes de ordenamiento territorial y el POMCA del río Bogotá siguen siendo obligatorios para definir el ordenamiento y uso del suelo en estas zonas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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