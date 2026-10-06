Por: El Espectador

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El Gobierno liderado por Abelardo de la Espriella estableció de manera oficial las bases del Fondo Milagro, un instrumento diseñado para atender la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto. Según información publicada por El Espectador, la creación y consolidación de este fondo se llevó a cabo mediante el acto administrativo GCD número 012 de 2026, donde el Ministerio de Hacienda justificó la selección de la Fiduciaria Colombiana del Comercio Exterior (Fiducoldex) a través de un proceso de contratación directa. El contrato de fiducia mercantil número 6.001-2026 constituye el acuerdo legal que soporta la existencia del fondo.

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El Fondo Milagro, establecido como patrimonio autónomo según el decreto 1379 del 9 de septiembre, opera como un ente separado del presupuesto ordinario del Ministerio de Hacienda. Esto le permite recibir recursos provenientes del presupuesto nacional, créditos, donaciones de origen nacional e internacional, cooperación y aportes de entidades territoriales y actores privados. El fondo financiará la asistencia humanitaria, así como soluciones de vivienda temporales o definitivas y la reconstrucción de infraestructura esencial, incluyendo hospitales, colegios, vías, acueductos, redes de energía y telecomunicaciones en los 16 departamentos afectados.

El manejo del fondo está coordinado por el gerente Jaime Uribe Tamayo, designado por el presidente De la Espriella el 21 de agosto. Un Consejo Directivo, conformado por cinco representantes del presidente, un delegado de Planeación Nacional, uno del Ministerio de Hacienda y uno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y el Desastre, es el encargado de dirigirlo. De estos integrantes, cinco son delegados presidenciales y el presidente elige quién preside el consejo.

La fiducia mercantil implica que el Ministerio, en calidad de fideicomitente, crea un patrimonio autónomo separado tanto del presupuesto ministerial como de los bienes de la fiduciaria. Fiducoldex es responsable de representar y administrar el fondo, firmando contratos, llevando la contabilidad, custodiando archivos y rindiendo cuentas. La administración financiera garantiza que los recursos permanezcan en la Cuenta Única Nacional bajo control del Tesoro, siendo liberados a los beneficiarios solo cuando se certifique el cumplimiento de los contratos y estos sean validados y autorizados por las entidades responsables.

Fiducoldex recibe, por esta gestión, una comisión mensual equivalente a 142 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que asciende a 248 millones de pesos colombianos al mes y que se paga sin IVA por tratarse de recursos estatales. Habrá auditoría independiente elegida por el Consejo Directivo y vigilancia de la Contraloría. Además, se estableció que Fiducoldex fue seleccionada por sus indicadores positivos de liquidez, bajo nivel de endeudamiento y alta eficiencia, mientras que otras fiduciarias como Fiduprevisora y fiduagraria fueron descartadas por razones de especialización y concentración de fondos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Fondo Milagro para atender la emergencia por el terremoto?

El Fondo Milagro fue creado como patrimonio autónomo y recibe recursos del presupuesto nacional, créditos, donaciones y aportes diversos para financiar la atención humanitaria y reconstrucción en los departamentos afectados. Su administración está a cargo de Fiducoldex y es coordinada por un gerente y un Consejo Directivo, asegurando que los fondos solo se desembolsen tras cumplirse los procedimientos de certificación y validación señalados por el Ministerio de Hacienda, según informan los documentos obtenidos por El Espectador.

¿Por qué Fiducoldex fue elegida para administrar el Fondo Milagro y no otras fiduciarias?

De acuerdo con El Espectador, la elección de Fiducoldex se basó en sus destacados indicadores de liquidez, bajo nivel de endeudamiento y eficiencia administrativa en inversiones. Además, Fiduprevisora fue descartada porque ya gestiona el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y el Ministerio de Hacienda optó por evitar la concentración de ambos fondos en la misma entidad. La fiduagraria quedó excluida debido a su especialización en el sector agropecuario, que no corresponde al alcance del Fondo Milagro.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.