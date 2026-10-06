Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La tarde de este miércoles, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado comunicó que la planta de tratamiento de agua potable Tibitoc, localizada en Tocancipá, tuvo que suspender su funcionamiento tras una afectación en el servicio de energía eléctrica. Según información proporcionada por Enel Colombia, la falla se presentó en la red de alta tensión, impactando el suministro de energía en varias zonas, incluyendo sectores de Zipaquirá, Ubaté, Simijaca, Tocancipá, Chía, Cajicá y municipios cercanos, lo que provocó la interrupción del servicio en la planta.

Sigue a PULZO en Discover

Esta situación generó una alerta sobre el posible desabastecimiento de agua en los sectores que dependen de la planta Tibitoc. De acuerdo con el informe, dos municipios, Gachancipá y Sopó, enfrentarán el corte total del suministro de agua potable. Adicionalmente, se anticipa baja presión en Chía y Cajicá, así como en Bogotá, desde la Calle 246A hasta la Calle 90 o Canal Río Negro, y entre la Carrera Séptima y la Avenida Boyacá. El servicio también se verá intermitente en localidades de Bogotá comprendidas entre la Calle 170 y la Calle 93 o Río Arzobispo, ubicadas entre la Avenida Boyacá y la Carrera 153 o Río Bogotá.

El comunicado especificó los barrios que tendrán baja presión de agua, mencionando sectores ampliamente poblados, como Guaymaral, Casablanca Suba, Tibabita y Britalia, entre otros. Asimismo, detalló los barrios con servicio intermitente, como El Rincón del Norte, Bilbao, Tibabuyes y Lombardía. Esta extensa lista da cuenta de la magnitud del impacto de la suspensión en la operación de la planta Tibitoc sobre la vida diaria de miles de usuarios del área metropolitana de Bogotá y municipios de Cundinamarca.

Además, la entidad informó que, debido a ajustes operativos en la red de distribución, pueden ocurrir cambios temporales en el aspecto del agua, como variaciones en su coloración. Sin embargo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado aclaró que estas alteraciones no comprometen la potabilidad ni representan riesgo para la salud y que el agua continúa cumpliendo con los estándares establecidos para el consumo humano.

La recomendación principal para los ciudadanos de las zonas afectadas es estar atentos a la normalización del servicio y buscar información oficial sobre cambios y actualizaciones respecto a la operación de la planta Tibitoc, con el fin de planificar el uso de este recurso esencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó la suspensión del servicio de agua en la planta Tibitoc?

La suspensión del servicio en la planta Tibitoc se dio porque una falla en la red de alta tensión de Enel Colombia afectó el suministro de energía eléctrica en Tocancipá y municipios cercanos. Al quedar sin energía, la planta dejó de operar, según lo explicó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

¿Cuáles son los sectores y barrios más afectados por la suspensión de agua potable en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con la información confirmada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, los municipios de Gachancipá y Sopó no tendrán servicio de agua, mientras que Chía, Cajicá y varios barrios de Bogotá como Guaymaral, Tibabita, El Rincón, Bilbao y Lombardía enfrentarán baja presión o intermitencia en el suministro debido a la falla de energía que suspendió la operación de la planta Tibitoc.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z