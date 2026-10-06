Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de octubre de 2026, la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) será escenario de una programación cultural diversa e incluyente, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá. La iniciativa busca derribar barreras de acceso al conocimiento, la lectura y las manifestaciones artísticas, garantizando que toda la ciudadanía, sin distinción, pueda participar activamente y disfrutar de la oferta gratuita disponible en varias de sus sedes.

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Dentro de la agenda, destaca el taller de braille orientado a niños y niñas migrantes, en el que se exploran formas innovadoras de entender el mundo por medio de este sistema de lectura y escritura táctil. Esta actividad se desarrollará en la Biblioteca Pública FUGA los martes 13, 20 y 27 de octubre a las 10:00 a. m. Además, la misma biblioteca será punto de encuentro el miércoles 21 de octubre para 'Recorriendo la Candelaria', un recorrido por lugares emblemáticos del centro histórico de Bogotá, pensado para personas sordas y oyentes, que contará con interpretación en Lengua de Señas Colombiana, facilitando así la inclusión de la comunidad sorda en la actividad.

La conmemoración del Día de la Discapacidad, organizada por el Consejo Local de Discapacidad, invita a todas las personas a participar en un acto colectivo en el Parque Nacional el jueves 15 de octubre a las 10:00 a. m. También aquí, la interpretación en lengua de señas será protagonista, reafirmando el compromiso de la programación con la accesibilidad.

'Todas las formas de leer(nos)' ofrece un espacio creativo en la Biblioteca Pública FUGA para que niñas y niños, con o sin discapacidad, participen en experiencias lúdicas de lectura, conversación y experimentación creativa durante los martes de octubre, siempre en horario matutino. En paralelo, la Biblioteca Pública Lago Timiza desarrolla talleres de tejido para sordos y oyentes, quienes pueden compartir y aprender juntos cada martes en la tarde. Por su parte, el espacio PPP Gaitán Cortés propone entrelazar tejido y lectura accesible en su círculo 'Entre puntada y palabras' los viernes de octubre.

Finally, la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río presenta el ciclo 'Medio ambiente y biodiversidad', diseñado para personas con discapacidad múltiple. Mediante lectura y estímulos sensoriales, busca sensibilizar sobre la diversidad de seres vivos y los lazos con la naturaleza.

Este conjunto de actividades, siempre de acceso gratuito y con el respaldo de interpretación y formatos accesibles, consolidan a BibloRed como un referente de inclusión y creatividad en Bogotá este 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades inclusivas y accesibles que BibloRed ofrece en Bogotá en octubre de 2026?

En octubre de 2026, BibloRed desarrolla talleres de braille para niños migrantes, recorridos por el centro histórico con interpretación en lengua de señas, conmemoraciones en el Día de la Discapacidad, espacios de lectura participativa para personas con y sin discapacidad, talleres de tejido y ciclos de lectura sobre medio ambiente dirigidos a personas con discapacidad múltiple. Todas estas actividades son gratuitas y enfocadas en la inclusión.

¿En qué consiste el sistema braille y cómo se enseña en los talleres de BibloRed?

El sistema braille es un método de lectura y escritura táctil utilizado principalmente por personas ciegas o con baja visión. En los talleres que ofrece BibloRed, el aprendizaje se orienta a niños y niñas migrantes, permitiendo abordar nuevas formas de comprensión del mundo mediante la exploración y uso del código braille.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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