Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La ciudad de Bogotá se prepara para un puente festivo en el que la música será protagonista. Entre el sábado y el lunes 12 de octubre, la capital colombiana celebrará las tres décadas del reconocido Festival Rock al Parque. Este evento reunirá a más de 60 artistas procedentes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Japón, esperando atraer a una multitud de más de 30.000 asistentes, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta al alto volumen de personas que se movilizarán esos días, Transmilenio—el principal sistema de transporte masivo de la ciudad—dispuso una operación extendida durante los tres días del festival. El sábado y el lunes, se ampliarán los horarios en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena de la troncal NQS, así como en CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, pertenecientes a la troncal ElDorado. Los horarios de cierre dependerán de la cantidad de usuarios presentes. El domingo, la extensión será únicamente en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena, según la misma fuente.

Además, el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)—la red de buses urbanos de Bogotá—habilitará 17 rutas para facilitar los desplazamientos durante el festival, brindando diferentes alternativas para quienes se movilicen por la ciudad en estas fechas.

Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de Transmilenio, recordó que logros anteriores, como la atención durante los conciertos de BTS en el estadio El Campín, donde cerca de 25.000 personas utilizaron el servicio para regresar a casa, representan antecedentes exitosos. Por ello, Monroy invitó a la ciudadanía a confiar en el transporte público local, el cual promete servicio de calidad a precios justos, especialmente durante estos grandes eventos.

Una celebración musical adicional que coincide con el puente festivo es la visita de Iron Maiden, una banda con 50 años de historia que se presentará en el Vive Claro con su gira ‘Run For Your Lives World Tour 2026’. La única fecha confirmada es el domingo. En este marco, Transmilenio también anunció que, al cierre del espectáculo, se reforzará el servicio en las estaciones CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, ubicadas en la troncal ElDorado. El sistema ofrecerá movilidad hacia ocho portales principales, además de 33 servicios del SITP que, en este caso, funcionarán en su horario habitual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué horarios especiales tendrá Transmilenio durante el Festival Rock al Parque?

Transmilenio ofrecerá operación extendida durante los tres días del Festival Rock al Parque. El sábado y el lunes, las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS, y CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, en la troncal ElDorado, extenderán su servicio dependiendo de la demanda. El domingo, la operación adicional aplicará solo para las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena.

¿Cuáles rutas del SITP estarán disponibles para el Festival Rock al Parque?

Durante las fechas del festival, estará habilitada la operación de 17 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) con distintos destinos para facilitar la movilidad de los asistentes a todos los eventos musicales previstos en Bogotá durante el puente festivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z