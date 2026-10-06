Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir a miles de asistentes con motivo de la realización de dos destacados eventos: el festival Rock al Parque 2026 y el concierto de la banda británica Iron Maiden. Ambos encuentros, que tendrán lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar y el Vive Claro Distrito Cultural respectivamente, cuentan con el respaldo de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, que implementará una operación especial durante esos días. Según información publicada por TransMilenio y la Alcaldía de Bogotá, los esfuerzos están orientados a garantizar la movilidad y el regreso seguro de quienes asisten a estas celebraciones, especialmente durante el fin de semana festivo.

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Para el festival Rock al Parque 2026, programado para el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 13 de octubre, se dispuso de una oferta ampliada en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena en la troncal NQS, así como CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro en la troncal ElDorado. El domingo, la operación extendida será únicamente en las estaciones 7 de agosto y Movistar Arena de la misma troncal NQS. Además, el componente zonal del sistema, conocido como TransMiZonal, tendrá operación extendida en 17 rutas con paraderos ubicados sobre la avenida carrera 68, facilitando aún más el acceso y la salida de los asistentes.

En cuanto al concierto de Iron Maiden, a celebrarse el domingo 11 de octubre, TransMilenio ofrecerá servicio en horario habitual en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco – Vive Claro en la troncal Eldorado, apoyado por 15 rutas. De manera complementaria, TransMiZonal pondrá a disposición 33 rutas con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53. Toda la información detallada de horarios y recorridos puede consultarse en el sitio web oficial de TransMilenio o a través de TransMiApp. Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TransMilenio, destacó que, tras los eventos previos, como los conciertos de BTS, en los que lograron trasladar alrededor de 25.000 personas por jornada, el sistema continúa reafirmando su compromiso de movilidad eficiente y accesible para todos los asistentes.

Finalmente, las autoridades recomiendan a los usuarios mantener recargada y personalizada la tarjeta TuLlave, seguir los canales oficiales de atención de TransMilenio y utilizar la aplicación TransMiApp para planificar los viajes. De esta forma, Bogotá busca brindar una experiencia logística adecuada para quienes disfrutan de la oferta cultural y musical que caracteriza a la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionará la operación especial de TransMilenio para Rock al Parque 2026?

Para Rock al Parque 2026, TransMilenio tendrá operación extendida los tres días del festival en cuatro estaciones troncales y 17 rutas zonales sobre la avenida carrera 68. Esto busca facilitar la llegada y salida de los asistentes durante los días sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 13 de octubre, según información oficial publicada por TransMilenio.

¿Qué rutas y horarios ofrece TransMilenio para el concierto de Iron Maiden en Bogotá?

TransMilenio dispondrá de servicio en las estaciones CAN- British Council y Salitre El Greco – Vive Claro en la troncal Eldorado, con 15 rutas troncales y 33 rutas zonales para el concierto de Iron Maiden el domingo 11 de octubre. Los usuarios pueden consultar horarios y recorridos en www.transmilenio.gov.co o en la aplicación TransMiApp.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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