Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como un escenario vibrante para el arte y la cultura, abriendo sus espacios a eventos que celebran distintas expresiones artísticas. En esta ocasión, el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), junto con la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, invitan a la ciudadanía a disfrutar de una experiencia cinematográfica especial. Se trata de la proyección de ‘El Agente Secreto’, una película de suspenso dramático e histórico dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura. La cita será el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 5:30 p. m., con entrada gratuita hasta llenar el aforo, tal como informan los organizadores.

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Esta función se llevará a cabo en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, un reconocido espacio ubicado en la calle 82 No. 10 - 69, dedicado a fomentar actividades culturales y artísticas para la comunidad en Bogotá. Según información oficial, con esta clase de eventos se busca acercar a los habitantes de la ciudad a propuestas cinematográficas de calidad en escenarios accesibles y abiertos.

‘El Agente Secreto’ se desarrolla en el año 1977 y cuenta la historia de Marcelo, un profesor especializado en tecnología, quien decide dejar atrás la ciudad de São Paulo y trasladarse a Recife en busca de un nuevo comienzo. El protagonista intenta escapar de un pasado violento y misterioso, lo cual agrega una capa de tensión y profundidad al relato. La película ha sido reconocida en el circuito internacional y su llegada a la capital representa una oportunidad para quienes desean explorar narrativas potentes desde el sur global, de acuerdo con la invitación de Idartes y la Cinemateca de Bogotá.

La entrada para esta actividad no requiere inscripción previa. El acceso es gratuito y se permitirá el ingreso hasta completar el aforo disponible, lo que promueve la participación de distintos públicos sin barreras de acceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la proyección de ‘El Agente Secreto’ en Bogotá?

La proyección de ‘El Agente Secreto’ tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 5:30 p. m., en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 No. 10 - 69, en Bogotá. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.

¿Quiénes organizan la función gratuita de ‘El Agente Secreto’ en Bogotá?

La función es organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en articulación con la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, instituciones encargadas de promover las actividades culturales en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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