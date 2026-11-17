Por: El Espectador

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La obra literaria de Mario Vargas Llosa, uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana, será el eje central de un homenaje en Bogotá que busca destacar su legado tanto en las letras como en el cine. El evento, titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura”, tiene como propósito acercar al público a las múltiples dimensiones del Nobel peruano, quien falleció en abril de 2025, resaltando la relación entre literatura, cine y cultura que marcó su trayectoria. De acuerdo con BibloRed, este será un espacio para explorar la influencia de la creación literaria de Vargas Llosa en distintas generaciones y su impacto en diversos lenguajes artísticos.

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El conversatorio se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco. Contará con la participación de Luis Llosa Urquidi, conocido como Lucho Llosa, cineasta, guionista y productor peruano, quien tiene además vínculos familiares directos con el escritor, y de Antonio García Ángel, escritor colombiano que, según la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, recibió la tutoría de Vargas Llosa en el programa Rolex de Maestros y Discípulos. Moderará el encuentro el poeta Federico Díaz-Granados.

Durante el encuentro, los invitados compartirán perspectivas distintas sobre el legado de Vargas Llosa. Por un lado, Lucho Llosa hablará de su familiaridad con el Nobel y su aproximación al universo de sus novelas desde el séptimo arte, mientras García Ángel ahondará en su experiencia directa de aprendizaje junto al maestro peruano, evidenciando la faceta de mentoría de Vargas Llosa en relación con nuevos escritores.

La jornada contará también con una muestra de fotografías que acompañará el homenaje, y se abrirá un espacio de reflexión sobre la vigencia y la trascendencia cultural del trabajo de Vargas Llosa en el ámbito latinoamericano. Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, subrayó que este tipo de homenajes fortalecen los lazos entre Colombia y Perú y permiten acercar a los ciudadanos al pensamiento y legado de autores clave en la región.

Además, la embajada de Perú en Colombia anunció que, durante noviembre, se proyectarán varias adaptaciones cinematográficas de las obras más reconocidas de Vargas Llosa, incluyendo "La ciudad y los perros", "La fiesta del chivo" y "Pantaleón y las visitadoras". La entrada para todas las actividades será libre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el homenaje a Mario Vargas Llosa en Bogotá?

El homenaje titulado “Homenaje a la obra de Mario Vargas Llosa: cine y literatura” tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre, a las 4:00 p. m., en la Biblioteca Pública Virgilio Barco de Bogotá, de acuerdo con la información proporcionada por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.

¿Qué actividades incluye el homenaje a Mario Vargas Llosa organizado por BibloRed?

La jornada contará con un conversatorio que reunirá a Lucho Llosa y Antonio García Ángel, una muestra de fotografías relacionada con la vida y obra de Vargas Llosa, y la proyección durante noviembre de adaptaciones cinematográficas de sus novelas más reconocidas, según lo informado por la embajada de Perú en Colombia y BibloRed.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.