Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Centro Felicidad Chapinero (CEFE Chapinero) será el escenario donde el arte, la cultura y el cine se unen en un evento cinematográfico especial. De acuerdo con la información publicada en el sitio web de la Alcaldía de Bogotá, dentro del marco del Festival de Cine de la India, el CEFE Chapinero presentará la película ‘Queen’, cuya trama sigue la historia de una joven de Nueva Delhi que, tras la cancelación de su boda por parte de su prometido, decide viajar sola a París y Ámsterdam, enfrentándose así a una valiente aventura personal. Esta función de cine está abierta a toda la comunidad y la entrada será gratuita hasta completar el aforo del teatro urbano ubicado en la calle 82 #10-69, en el corazón de Chapinero.

Sigue a PULZO en Discover

La cita cultural se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre de 2026, desde las 6:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., una oportunidad ideal para que usted disfrute de una noche de cine en familia o con amigos. Según la información proporcionada en el portal Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, esta proyección surge gracias a una alianza entre la Embajada de la India y la Asociación de Amigos de India - Colombia, lo cual permite enriquecer la oferta cultural de la ciudad y establecer puentes con otras expresiones artísticas del mundo.

‘Queen’, una comedia dramática dirigida por Vikas Bahl y estrenada en el año 2014, llega a Bogotá como parte de los esfuerzos institucionales por fomentar el intercambio cultural y el acercamiento a nuevas narrativas cinematográficas. En este contexto, eventos como este no solo entretienen sino que impulsan la reflexión sobre la independencia y el empoderamiento personal, temas universales presentes en la película. La invitación recalca que la entrada es libre, por lo que se recomienda llegar puntualmente para asegurar su lugar, ya que el acceso estará sujeto a la capacidad del teatro.

Este tipo de actividades confirman el compromiso de la ciudad de Bogotá, a través de escenarios como el Centro Felicidad Chapinero, con el fortalecimiento de la cultura y el acercamiento de sus habitantes a manifestaciones artísticas internacionales.

¿Cuándo y dónde es la función gratuita de la película ‘Queen’ en Bogotá?

La función tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 2026, de 6:00 p. m. a 8:00 p. m., en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE Chapinero), ubicado en la calle 82 #10-69, en el sector de Chapinero, Bogotá, con acceso libre hasta que se complete el aforo disponible.

¿De qué trata la película ‘Queen’ proyectada en el Festival de Cine de la India?

‘Queen’ cuenta la historia de una joven de Nueva Delhi que decide emprender en solitario su viaje de luna de miel a París y Ámsterdam después de que su novio cancele la boda, relatando una experiencia de transformación personal y descubrimiento, bajo la dirección de Vikas Bahl.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z