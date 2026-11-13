Por: Portal Bogotá

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Bogotá tendrá en 2026 una agenda vibrante de actividades culturales y deportivas, con propuestas innovadoras que buscan unir a la comunidad y promover valores compartidos. Un claro ejemplo de esto es el regreso de la Libro Copa, en su tercera edición, que se desarrollará en la localidad de San Cristóbal como parte del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta iniciativa, que fusiona un torneo de microfútbol con talleres de lectura, escritura y oralidad, persigue acercar a niñas, niños y jóvenes a la cultura escrita a través del juego, el movimiento y el reconocimiento de las identidades territoriales. Según la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), promotora de la estrategia Barrios Vivos, el objetivo es fortalecer los lazos ciudadanos y fomentar el aprendizaje colectivo, utilizando como escenario las canchas barriales y las bibliotecas públicas.

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De acuerdo con la programación oficial, la Libro Copa 2026 se llevará a cabo durante cinco jornadas: 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 y 12 de diciembre de 2026, en la cancha La Herradura de San Cristóbal, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m. Cada jornada integrará competencias deportivas y experiencias pedagógicas, contando con la participación de al menos seis equipos de 10 integrantes por sesión, para convocar así a 60 niños y niñas en cada evento.

Este laboratorio de innovación cultural, liderado por BibloRed —programa de la SCRD—, se articula con bibliotecas comunitarias y procesos tanto deportivos como sociales de la zona. En esta edición, la colaboración se amplía gracias a la Alcaldía Local de San Cristóbal y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), bajo el componente Deportes para la Paz. Así, se espera fortalecer competencias ciudadanas tales como la convivencia, el respeto, el trabajo colaborativo y la resolución pacífica de conflictos.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, destacó “la importancia de llevar las prácticas de lectura, escritura y oralidad a escenarios cotidianos como las canchas y los espacios deportivos de los barrios”, enfatizando el trabajo de la Libro Copa en reconocer el potencial transformador de la cultura construida desde el juego, el movimiento y la experiencia colectiva. Más allá del microfútbol, la iniciativa reconoce estos espacios como escenarios para el encuentro comunitario, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de paz territorial.

La invitación está abierta para que las familias y comunidades de San Cristóbal asistan a la cancha La Herradura y sean testigos del poder transformador que tiene la cultura cuando se conecta con el deporte y la vida cotidiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la Libro Copa 2026 en San Cristóbal?

La Libro Copa 2026 se llevará a cabo en la cancha La Herradura, ubicada en la localidad de San Cristóbal, los días 14, 21 y 28 de noviembre, y 5 y 12 de diciembre del mismo año, entre las 9:00 a. m. y las 2:00 p. m., según información de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué significa la estrategia Barrios Vivos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte?

Barrios Vivos es una estrategia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) que busca promover espacios de encuentro ciudadano, cultura viva y aprendizaje colectivo, llevando prácticas como la lectura, la escritura y la oralidad a escenarios cotidianos e integrando procesos comunitarios, bibliotecas y actividades deportivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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