Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó varios cierres en la autopista Sur de Bogotá para favorecer el avance de las obras de la estación 9 SENA y la Línea 1 del Metro de Bogotá, de conformidad con el contrato EMB-163-2019. Según información oficial publicada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y la propia Secretaría Distrital de Movilidad, estos cierres están programados para iniciar el 17 de noviembre de 2026 y permanecerán activos durante tres meses. Los trabajos contemplan la construcción de calzadas mixtas, espacios públicos y redes húmedas y secas en el trayecto donde se levanta esta importante obra de transporte masivo.

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Los cierres afectan tanto la calzada mixta como la calzada dedicada a TransMilenio en sentido sur-norte de la autopista Sur, entre calle 30 sur y avenida calle Octava sur. Además, también se cierra la calzada mixta en sentido norte-sur entre avenida calle Octava sur y avenida Primero de Mayo. Estas restricciones se darán en horarios nocturnos, comprendidos entre las 22:00 y las 04:00 de lunes a viernes; los fines de semana, iniciarán el sábado a las 22:00 hasta el domingo a las 09:00, y en caso de festivos, de domingo a las 22:00 hasta el lunes a las 09:00.

Como parte del Plan de Manejo de Tránsito, la Secretaría Distrital de Movilidad dispuso desvíos específicos para vehículos particulares y de carga: quienes circulen hacia el sur por la avenida NQS y autopista Sur, deberán tomar la avenida carrera 30 al sur, empalmar por avenida Primero de Mayo o calle 30 sur hasta retomar su ruta habitual. Para los automóviles que transitan en sentido sur-norte, la alternativa dada es la calle 30 sur al oriente y luego la avenida carrera 30 al norte. Todo está visualizado en los mapas de la autoridad distrital.

En cuanto al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), las rutas que normalmente pasan por la NQS y autopista Sur modificarán su recorrido, viajando por la avenida carrera 30, luego la avenida Primero de Mayo, y retomando la autopista Sur. Además, la ruta GG536 tendrá un trayecto temporal que incluye la carrera 36 y diagonal 16. Paralelamente, se trasladarán tres paraderos de transporte público a nuevos puntos, una medida que responde al cierre de vías y a la necesidad de garantizar movilidad para los usuarios.

El tránsito de ciclistas no sufrirá modificaciones: podrán seguir su recorrido habitual por el sector intervenido. Para los peatones, han sido habilitados senderos y señalización informativa que conducen a caminos seguros, bajo la recomendación de seguir todas las indicaciones suministradas durante el período de obras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales por las obras del Metro de Bogotá en la autopista Sur?

Los cierres autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad, de acuerdo con su publicación oficial, incluyen la calzada mixta y TransMilenio en sentido sur-norte entre calle 30 sur y avenida calle Octava sur, así como la calzada mixta en sentido norte-sur desde avenida calle Octava sur hasta avenida Primero de Mayo. Estos cierres se aplicarán en horarios nocturnos y durante fines de semana y festivos, iniciando el 17 de noviembre de 2026 por un periodo de tres meses.

¿Cómo funcionarán los desvíos y cambios en rutas de transporte público por las obras del Metro?

Las rutas de vehículos particulares, de carga y las del SITP experimentarán desvíos. Se han dispuesto rutas alternas por la avenida carrera 30 y la avenida Primero de Mayo. Además, paraderos habituales del SITP serán reubicados temporalmente, y la ruta GG536 modificará su recorrido. Estas medidas buscan reducir el impacto de los cierres y garantizar la movilidad de los usuarios en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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