Por: Portal Bogotá

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La campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” se concentra en proteger la vida de las personas gestantes y sus bebés mediante acciones de prevención, acompañamiento y atención adecuada. De acuerdo con la información de la Secretaría Distrital de Salud, este llamado cobra especial importancia durante la temporada de fin de año, época en que las celebraciones pueden resultar en el olvido de controles prenatales o el desconocimiento de señalas de alarma, lo que incrementa los riesgos tanto para la madre como para el bebé.

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La subsecretaria (e) de Servicios de Salud y Aseguramiento, Yidney García, resaltó la gravedad de la preeclampsia, una complicación caracterizada por el aumento severo de la presión arterial y afectaciones en órganos vitales como riñones, hígado, cerebro y placenta. Según García, esta condición puede presentarse a partir de la semana 20 de gestación, durante el parto o en el posparto. La funcionaria enfatiza que la época decembrina no debe ser pretexto para suspender los controles médicos ni ignorar síntomas, pues intervenir a tiempo es determinante para preservar la vida de la madre y su hijo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los trastornos hipertensivos del embarazo –que incluyen la preeclampsia severa, eclampsia y el síndrome HELLP– se sitúan entre las principales causas de complicaciones graves durante la gestación. Se reportó que entre enero y agosto de 2026, la morbilidad materna extrema por estas causas fue de 2.838 casos, en comparación con los 2.423 del mismo periodo del año anterior. Además, según la plataforma SaluData, más de 35.900 gestantes están identificadas en la cohorte de riesgo por posibles complicaciones hipertensivas, lo que subraya la urgencia de fortalecer el autocuidado y la participación en controles médicos.

El cuidado integral de la gestante y la puérpera no es responsabilidad exclusiva de la persona embarazada. La Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a familiares, parejas y redes de apoyo para participar activamente en el proceso, acompañando los controles médicos, promoviendo hábitos saludables y prestando atención especial a factores de riesgo, como la edad avanzada, antecedentes de obesidad, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes y patologías crónicas.

Entre los signos de alarma que requieren atención inmediata se encuentran dolor de cabeza intenso, visión borrosa, dolor en la boca del estómago, sangrado vaginal, hinchazón repentina de rostro o extremidades, dificultad para respirar, elevación de la presión arterial, convulsiones y pérdida de conciencia. Ante cualquiera de estas señales, es fundamental acudir cuanto antes a la institución de salud más cercana o contactar la línea 137, habilitada por la Secretaría Distrital de Salud para orientación y servicios de urgencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los signos de alarma en el embarazo que deben motivar atención médica inmediata?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los síntomas que requieren consulta médica urgente en personas gestantes incluyen dolor de cabeza intenso, visión borrosa, destellos de luz, ruidos en los oídos, dolor abdominal fuerte, salida de líquido o sangre por vagina, hinchazón repentina de cara, manos o pies, dificultad respiratoria, elevación de la presión arterial, convulsiones y pérdida del conocimiento.

¿Qué es la preeclampsia y cómo afecta a las gestantes en Bogotá?

La preeclampsia es una complicación del embarazo identificada por el aumento severo de la presión arterial y el mal funcionamiento de órganos vitales como riñones, hígado, cerebro y placenta. Este trastorno puede aparecer desde la semana 20 de embarazo, en el parto o durante el posparto, y es una de las principales causas de complicaciones y morbilidad materna extrema en Bogotá, según la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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