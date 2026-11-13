Un encendido enfrentamiento político sacudió la sesión del cabildo abierto en el Concejo de Bogotá este jueves 12 de noviembre, jornada convocada para analizar la crisis de inseguridad en la capital y evaluar la eventual solicitud de asistencia militar. En medio del debate, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán salió al paso de los cuestionamientos sobre el orden público defendiendo su gestión y asegurando que nunca ha desconocido la magnitud de los problemas delictivos que atraviesa la ciudad.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención ante la plenaria, el mandatario distrital buscó poner en perspectiva los indicadores actuales frente a décadas anteriores, rechazando las críticas que apuntan a una supuesta desconexión con la realidad ciudadana. “Jamás he dicho que Bogotá sea Suiza, que no haya problemas de seguridad. He sido claro desde que llegué y hoy lo sigo diciendo: Bogotá tiene un reto inmenso en temas de seguridad, no es un reto nuevo hay que decirlo también, es un reto histórico. Es más, hoy tenemos muchos menos homicidios que hace 10 años”, enfatizó Galán al defender las acciones implementadas por su administración.

Sin embargo, el clima en el recinto se tornó tenso una vez concluyó la exposición del mandatario. Según denunció el equipo del concejal Juan David Quintero, Galán contaba inicialmente con un tiempo estipulado de 10 minutos para responder a las inquietudes de la corporación, pero su discurso se prolongó por cerca de 40 minutos. Acto seguido, el alcalde abandonó el recinto con autorización de la mesa directiva, lo que desató la inmediata inconformidad tanto de Quintero como del cabildante Julián Espinosa, quienes exigieron su regreso para escuchar las réplicas y resolver dudas pendientes.

Más allá del episodio protocolario, Quintero puso sobre la mesa una serie de reclamos puntuales relacionados con el rezago en la infraestructura de seguridad y justicia de la capital, señalando obras inconclusas como la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba, la construcción de dos Centros Integrales de Justicia y la puesta en funcionamiento del Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda. El cabildante advirtió que la estrategia contra el crimen no puede reducirse únicamente al despliegue de pie de fuerza, sino que exige garantizar la capacidad institucional para judicializar a los delincuentes, tras lo cual arremetió contra el mandatario en sus redes sociales: “Un bochornoso espectáculo el de hoy que protagonizó el alcalde Carlos Fernando Galán, huye por la puerta de atrás cuando estamos en pleno debate sobre seguridad en el Concejo de Bogotá. Había miles de temas por hablar y no le importó”.

La controversia escaló aún más cuando el presidente del Concejo, Papo Amín, determinó levantar la sesión en medio de las protestas de los concejales inconformes. Posteriormente, Amín respaldó la actuación del alcalde explicando que el reglamento del cabildo abierto establecía primero las intervenciones de los cabildantes y luego la respuesta del Ejecutivo, pasando después al punto de ‘Comunicaciones y varios’, instancia que no contemplaba nuevas rondas de réplica. Bajo ese argumento, el presidente de la corporación aseguró que Galán no tenía obligación alguna de permanecer en el lugar y calificó la protesta de Quintero y Espinosa como un simple “show para ganar likes”.

* Pulzo.com se escribe con Z