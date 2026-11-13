La Operación Kratos, que dejó 172 personas capturadas en Bogotá durante la madrugada del 28 de octubre, tuvo novedades en los procesos judiciales. Según informó Blu Radio, al menos diez de los detenidos recibieron el beneficio de cumplir la medida de prisión domiciliaria.

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Dicha decisión llamó la atención por los señalamientos que pesan sobre el capturado y por el enfrentamiento que sostuvo con el mandatario, quien lo cuestionó frente a las cámaras por su presunta participación en un ataque con granada que dejó una persona muerta en Bogotá.

El operativo se desarrolló con participación de la Policía, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. Las autoridades realizaron 114 allanamientos en diferentes sectores de la capital y reportaron la captura de personas señaladas de integrar varias estructuras criminales. También informaron sobre la incautación de armas, granadas, celulares, estupefacientes y dinero en efectivo.

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El hombre que encaró a De la Espriella durante el operativo

Uno de los momentos más comentados de la Operación Kratos ocurrió cuando De la Espriella se encontró con alias ‘Mailo’. Durante el procedimiento, el mandatario lo señaló por su presunta participación en un ataque con granada ocurrido el 22 de enero en Bogotá, en el que murió un vendedor ambulante que llevaba cerca de dos décadas trabajando en el sector.

En el video difundido por el mandatario se observa cómo lo increpa por ese crimen y le advierte que tendría que responder ante la justicia. El detenido intentó contestarle, pero De la Espriella continuó con sus cuestionamientos y le lanzó una frase que también quedó registrada: “¿Vas a tirar línea aquí, payaso?”.

En medio del intercambio, el mandatario aseguró que buscaría que el capturado fuera enviado a una cárcel de máxima seguridad. Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y pusieron el foco sobre el hombre, quien ahora vuelve a ser noticia por la decisión adoptada en su proceso judicial.

Según los reportes sobre la Operación Kratos, alias ‘Mailo’ es señalado de participar en hechos violentos en la capital y de estar relacionado con una estructura a la que las autoridades atribuyen delitos como homicidio, concierto para delinquir, extorsión, secuestro y desplazamiento forzado.

Alias ‘Mailo’ quedó cobijado con detención domiciliaria

La novedad fue revelada por Edwar Porras, periodista de Noticias Caracol conocido como el ‘Ojo de la noche’, quien informó que el hombre que encaró a De la Espriella también recibió el beneficio de detención domiciliaria.

Así, alias ‘Mailo’ se encuentra entre los capturados que podrán cumplir la medida de aseguramiento en sus viviendas mientras avanzan las actuaciones judiciales. La determinación contrasta con las declaraciones que De la Espriella hizo durante el operativo, cuando manifestó que esperaba que el señalado fuera recluido en una cárcel de máxima seguridad.

La decisión no significa que el proceso penal haya terminado ni que los señalamientos en su contra hayan desaparecido. El caso continuará en manos de la justicia, que deberá establecer su responsabilidad frente a los hechos que le atribuyen las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.