Por: Portal Bogotá

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Bajo el lema "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la administración distrital extiende una invitación abierta para que todos los habitantes, comerciantes y visitantes sumen esfuerzos en la protección del espacio público y los parques de la ciudad, con un énfasis especial en el cuidado del Park Way. De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este emblemático corredor verde de la localidad de Teusaquillo es mucho más que un lugar de paso: se trata de un escenario donde confluyen la riqueza cultural, el patrimonio ambiental y la vida cotidiana de cientos de personas.

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El Park Way, ubicado en el tradicional barrio La Soledad, es un área diseñada bajo el concepto de ciudad jardín, integrando la naturaleza y el entorno residencial de una manera armónica. Pasear, leer, descansar, observar aves o realizar actividades físicas de bajo impacto son algunas de las prácticas habituales que permiten disfrutar del lugar dentro de un ambiente respetuoso y tranquilo. Según el IDRD, cuidar este espacio implica, entre otras acciones, mantener un volumen de sonido moderado, respetar el descanso de las personas que viven en sus alrededores y no afectar el equilibrio de su ecosistema.

La relevancia histórica y patrimonial del Park Way fue reconocida oficialmente cuando la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) lo declaró Bien de Interés Cultural del ámbito distrital el 19 de febrero de 2025, por medio de la Resolución 83. Además, el Plan Especial de Manejo y Protección de Teusaquillo promueve su transición de separador vial a parque contemplativo, privilegiando la conservación de la biodiversidad, el fortalecimiento de la vida comunitaria y la protección integral de sus valores patrimoniales.

La campaña promovida por el IDRD resalta que el cuidado de este espacio depende del compromiso de todos. Pequeñas acciones como utilizar los senderos de manera adecuada, disponer los residuos correctamente, proteger árboles y fauna, cuidar el mobiliario urbano y evitar el ruido excesivo marcan la diferencia para mantener el Park Way como un lugar de encuentro ciudadano. El propósito es que siga siendo un escenario accesible para la cultura, la recreación y el bienestar colectivo, donde el respeto por el entorno y la historia se traduce en calidad de vida para el Distrito Capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante cuidar el Park Way en Bogotá?

Cuidar el Park Way es esencial porque representa un patrimonio histórico y ambiental para Bogotá. Según la Alcaldía Mayor y el IDRD, este espacio no solo es un corredor verde, sino también un lugar simbólico abierto a la cultura y al encuentro comunitario. Su protección ayuda a preservar la biodiversidad, mantener la tranquilidad y fortalecer la memoria histórica del Distrito Capital.

¿Qué significa que el Park Way sea Bien de Interés Cultural del ámbito distrital?

Ser declarado Bien de Interés Cultural del ámbito distrital, según la Resolución 83 de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, implica que el Park Way tiene un valor patrimonial reconocido que obliga a tomar medidas para su conservación, protección y manejo especial. Esto garantiza la protección de su historia, su entorno natural y su significancia para la comunidad bogotana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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